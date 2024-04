Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vreemde BMW 7-Serie bleef dertig jaar lang strikt geheim

De BMW 7-Serie E38 is een van de mooiste sedans ooit ontworpen, wat ons betreft, maar niet in deze vorm. Want wat hebben de ontwerpers in hemelsnaam met de neus gedaan? Die is op dit prototype volstrekt uit proportie.

Het bestaan van deze testauto was tot voor kort een goed bewaard geheim. Hij stond weggestopt in de geheime opslag van BMW en is nog nooit aan de pers of het publiek getoond. Afgelopen weekend kwam daar verandering in.

Rare BMW 7-Serie in Essen

BMW besloot om deze rare E38 op Techno-Classica in Essen neer te zetten. We noemen hem raar omdat zijn design van geen kant klopt. De neus van de BMW 7-Serie is verlengd, het dak komt van de E32, zo lijkt het, en BMW heeft ook de koplampen en nieren van die generatie gebruikt.

Zestiencilindermotor

Het gaat bij deze E38 niet om het uiterlijk, maar om de inhoud, want voorin ligt de 6,6-liter V16-motor, die je mogelijk kent uit het Goldfish-prototype. Lang werd gedacht dat die bizarre E32 als enige de experimentele krachtbron van BMW kreeg.

Maar er dus een tweede testmodel gebouwd, deze 750iL uit 1990. Hij heeft uiterlijke kenmerken van de E32 én E38, wat niet gek is als je bedenkt dat de E38 begin jaren negentig nog in ontwikkeling was (de derde generatie 7-Serie kwam in 1994 op de markt).

Koeling BMW 7-Serie met V16

De zestiencilinder voorin is gekoppeld aan een vijftraps automaat en is beslist geen toerenmonster. Al bij 5.000 tpm begint het rood op de toerenteller. De V16 produceert 348 pk. Vergelijk dat met de V12 van de 750i uit die tijd, die 299 pk sterk was.

Opmerkelijk genoeg was de V16 in de eerdere Goldfish een stuk krachtiger, met 408 pk. Waarschijnlijk heeft BMW de motor in dit prototype teruggeschroefd vanwege de koeling. De Goldfish had zoveel lucht nodig dat hij door BMW werd uitgerust met twee enorme inlaten boven de achterwielen.

Economische recessie jaren negentig

Het zal een van de redenen zijn waarom BMW zijn V16 nooit in productie heeft genomen. Ook heeft vast meegespeeld dat de markt voor luxeauto’s het begin jaren negentig moeilijk had vanwege de wereldwijde economische recessie.