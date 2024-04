Deel dit: Share App Mail Tweet

Na 2 komt… 7? Polestar begrijpt niet hoe autonamen werken

Het modellengamma van Polestar bestaat nu uit de 2, 3 en 4. Welke van de drie is het grootst? Hint: niet de 4. Dus dat maakt de naam van de toekomstige Polestar 2-opvolger wel héél verwarrend: Polestar 7.

Wie zijn wij om te zeggen hoe autonamen werken? Maar toch durven we te zeggen dat er een bepaald automatisme in zit. Als je 5-Serie en 7-Serie leest, weet je meteen welke het grootst en het duurst is. Hetzelfde geldt voor E-Klasse en S-Klasse, A6 en A8, 308 en 508.

Polestar kiest chronologie

Maar Polestar heeft daar maling aan. Dat deelt getallen uit op basis van introductiedatum, zo lijkt het. De Polestar 1 was veel duurder dan de 2, maar kwam wel eerder op de markt. En de Polestar 4 is kleiner dan de 3, maar werd later gepresenteerd.

Op die manier telt het Chinees-Zweedse merk door, want na de grote 5 (een Tesla Model S-concurrent) en de sportieve 6 (een elektrische roadster) volgt de 7, die de 2 gaat vervangen. Volgens Polestar-baas Thomas Ingenlath wordt het echter een compleet andere auto.

Nog drie jaar in productie

De Polestar 2 werd in 2020 gelanceerd en blijft naar verluidt nog drie jaar in productie, waarna hij wordt opgevolgd door de 7. Hij wordt iets groter dan zijn voorganger en zou een actieradius van meer dan 600 kilometer hebben. De maximale laadsnelheid van het model wordt 200 kW.

Bescheiden doelen

Ingenlath zei tegen het Britse Autocar dat zijn bedrijf in 2025 zo’n 160.000 auto’s op jaarbasis wil verkopen. Afgelopen jaar waren dat er 55.000. Iets minder dan de doelstelling van 60.000. Volgens Ingenlath zijn de omstandigheden op de EV-markt momenteel een uitdaging.

Volvo trekt zich terug

Om die reden heeft Polestar aangekondigd 15 procent van zijn personeel te ontslaan. Er verdwijnen ongeveer 450 banen bij de autofabrikant. Dat Volvo zich recent grotendeels heeft teruggetrokken uit zijn voormalige sportlabel was altijd de bedoeling, aldus Ingenlath.