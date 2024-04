Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers 2024 – Deze auto’s wil bijna niemand hebben

Het eerste kwartaal van 2024 is voorbij, dus is het tijd voor de verkoopcijfers. Toyota, Tesla en Volvo deden het in maart uitstekend, met onder meer de Aygo X, Model Y en EX30, maar de lijst van de Bovag staat ook vol winkeldochters. Deze auto’s wilde bijna niemand hebben.

Eerst het goede nieuws. De verkoopcijfers zijn in het eerste kwartaal van 2024 met bijna 20 procent gestegen naar bijna 102.000 nieuwe auto’s. In maart ging het minder voortvarend, want in vergelijking met dezelfde maand in 2023 daalde het aantal registraties met 0,5 procent.

Autoverkopen Q1 2024

Toyota was in maart het bestverkochte merk (3979 registraties), gevolgd door Tesla (3957), Volvo (3944) en Kia (3006). De modellenranglijst ziet er als volgt uit: Tesla Model Y (2386), Tesla Model 3 (1510), Toyota Aygo X (1421), Volvo EX30 (1173) en Volvo XC40 (1172).

Een derde elektrisch

Daarbij is het interessant om naar de brandstofsoort te kijken, want van alle geregistreerde nieuwe auto’s was 41,5 procent een hybride, 35,2 procent volledig elektrisch en had 21,5 procent een benzinemotor. Dat diesel helemaal heeft afgedaan, blijkt uit het marktaandeel van slechts 1,1 procent.

Slechts 20 procent particulier

Overigens is de kans groot dat jullie, de lezers, helemaal geen nieuwe auto hebben gekocht, want slechts 20 procent van de nieuwverkochte auto’s staat op naam van een particulier. Zo’n 80 procent wordt zakelijk gereden.

Maar dan de auto’s die opvallen door hun slechte verkoopprestaties afgelopen kwartaal. Deze modellen wilde bijna niemand hebben…

Alfa Romeo Giulia / Stelvio

De nieuwe Tonale deed het in het eerste kwartaal (68 stuks) een stuk slechter dan in dezelfde periode vorig jaar (106 stuks).

Het model kan dus de dramatische verkopen van de Giulia en de Stelvio (beide één exemplaar in Q1 2024) niet compenseren.

Hongqi E-HS9

Af en toe zien we een Hongqi E-HS9 rijden en dan denken we: ‘wauw, dat er Nederlanders zijn die zo’n Rolls-Royce Cullinan light hebben gekozen!’

En dat denken die Nederlanders nu kennelijk zelf ook, want de E-HS9 is omlaag gegaan van 27 stuks vorig jaar naar 7 exemplaren nu.

Lynk & Co 01

Voor een Lynk & Co 01 betaalde je drie jaar geleden 500 euro per maand. Inmiddels is dat 650 euro per maand en dat heeft merkbaar invloed op de verkoopcijfers (abonneecijfers, zo u wilt).

De 01 ging van 2896 exemplaren in Q1 2023 naar 728 in de afgelopen drie maanden.