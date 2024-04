Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Opel Frontera is allang op de markt

De Opel Frontera is nieuw, maar ook weer niet. Hij is in de basis al een jaar op de markt, als Citroën C3 Aircross, in Brazilië en India.

Even opletten nu, want we gaan het ingewikkeld maken. Citroën presenteerde eind vorig jaar de ë-C3, een betaalbare elektrische auto op het Smart Car-platform van Stellantis. Dezelfde technische basis wordt gebruikt voor de Indiase en Zuid-Amerikaanse Citroën C3, die behoorlijk op de Europese versie lijkt.

Opel Frontera en meer

Van de Citroën ë-C3 komt ook een SUV-versie met maximaal zeven zitplaatsen, die als twee druppels lijkt op de C3 Aircross in Brazilië en India. Bovendien vertoond hij overeenkomsten met deze Opel Frontera, die als eerste van de tweeling wordt geïntroduceerd.

Nou ja, tweeling… We hebben hier te maken met Stellantis, dus komen er van de Citroën ë-C3 en Opel Frontera vast ook Fiat-, Lancia- en Peugeot-varianten. Allemaal op hetzelfde platform, allemaal met dezelfde elektrische aandrijflijn.

Maximaal 320 kilometer range

Officieel zegt Opel niks over de aandrijving van de Frontera, maar het lijkt logisch dat hij, net als de Citroën ë-C3, een 113 pk sterke elektromotor krijgt, een 44 kWh-batterij en een range van maximaal 320 kilometer. Al zou het ons niks verbazen als er ook varianten komen met 400 kilometer.

Bovenstaande specs zijn niet wereldschokkend en dat heeft een reden. De Opel Frontera moet bovenal betaalbaar blijven, met een vanafprijs van naar verluidt minder dan 30.000 euro. De Citroën ë-C3, een vijfdeurs hatchback met plek voor vijf, is er vanaf 24.290 euro.

Zowel de Citroën als de Opel is leverbaar als volledig elektrische auto of als mild hybrid met benzinemotor. Verder weten we dat de Frontera een bagageruimte van 460 liter heeft, die te vergroten is tot 1600 liter door de achterbank neer te klappen.

Isuzu Mu van Opel

De naam Frontera komt van een model uit de jaren negentig, een terreinwagen met apart ladderchassis op basis van de Isuzu Mu. Hij was er als driedeurs (Frontera Sport) en als vijfdeurs (Frontera Wagon). In 2004 stopte Opel met de verkoop van de Frontera hier.