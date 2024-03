Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini presenteert nieuw logo: zo is het veranderd door de jaren heen

Lamborghini laat een nieuw logo zien dat na bijna 25 jaar het oude vervangt. In dit artikel brengen we in beeld hoe het merkwapen veranderd is door de jaren heen.

Het merk werd opgericht in 1963 door Ferruccio Lamborghini. Na tractoren ging de fabrikant ook auto’s maken, en niet bepaald van het minste soort.

De Lamborghini-logo’s

In eerste instantie was het logo van Lamborghini dus enkel op tractoren te vinden. Pas in 1963 kwam de eerste auto van het merk.

1953 tot 1963

Tot 1963 is het merkwapen niet veranderd. In het logo vind je de initialen van Ferruccio Lamborghini. Overigens bestaat Lamborghini Trattori nog steeds.

1963 tot 1972

Dit was het eerste officiële logo. De stier verwijst naar het sterrenbeeld van de oprichter van het merk.

1972 tot 1974

In 1972 werd het logo moderner en voorzien van goud. De stier werd nog duidelijker in beeld gebracht.

1974 tot 1998

Opvallend is dat Lamborghini lang geen opvallend goud-zwart logo heeft gehad. Dit was 24 jaar lang het logo.

1998-2024

In 1998 werd het logo van Lamborghini toch weer goud met zwart en de stier nog groter. Ook werden de spieren van de stier duidelijker.

2024-heden

Nu is het logo dus weer aangepakt. Het is nog steeds goud, al is er duidelijk geelpigment uit het merkwapen gehaald. Het is minimalistischer vormgeven zonder af te stappen van de letters Lamborghini en de stier.