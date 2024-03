Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu! Autovisie Speaker voor in jouw elektrische auto

Geluid is een belangrijk deel van de beleving in een auto. Daarom versterken fabrikanten al tijden geluid van een brandstofmotor door de speakers. Bij sommige EV’s wordt ook geluid nagemaakt, maar niet alle auto’s elektrische auto hebben een namaak-brandstofmotor aan boord. Maak een einde aan je stille auto met de Autovisie Speaker!

De Autovisie Speaker is middels bluetooth te koppelen aan je telefoon zodat je muziek af kan spelen, maar dat is niet waarvoor je hem koopt. Hij kan je EV laten ronken als een V8.

Limited Edition Autovisie Speaker

Door de Autovisie Speaker middels bluetooth aan je elektrische auto te koppelen, wordt er automatisch een geschikt geluid bij de pedaalinput gekozen. Het opzwepende geluid maakt de rijervaring leuker. De luidspreker wordt dan ook wel een motivational speaker genoemd.

De speaker heeft een accupakket van 0,009 kWh. Opladen van de speaker kan aan de thuislader met maximaal 0,7 kW en aan de snellader met maximaal 1,1 kW. De Autovisie Speaker produceert 104 decibel zodat je ook met een EV niet geruisloos jouw woonwijk kan verlaten. Het geluid sprint van 0 naar 100 db in minder tellen dan de Rimac Nevera van 0 naar 100 kilometer per uur.

Bestellen

De Autovisie Speaker is te bestellen vanaf 1 april 2024. Laat ons via Facebook vooral weten waarom jij deze speaker wil, en wie weet kom jij in aanmerking voor een van de 1956 speakers.