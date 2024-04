Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe en bliksemsnelle Tesla Model 3 Plaid

De nieuwe generatie Tesla Model 3 is te bestellen als achterwielaandrijver en Dual Motor Long Range, maar een Performance-model staat nog niet op de prijslijst. Hier gaat verandering in komen. Dit is wat we nu weten over de Tesla Model 3 Plaid, zoals het nieuwe topmodel mogelijk zal heten.

Naast Plaid wordt ook Ludicrous genoemd als naam van de uitvoering. Welke het wordt, is vooralsnog onduidelijk. Al doet het Plaid-logo op de achterklep van de gespotte auto’s vermoeden dat Ludicrous slechts een rijmodus blijft.

Tesla Model 3 Plaid of Ludicrous

Wat weten we dan nog meer van de snelste Tesla Model 3? Op de foto’s kan je zien dat de EV over een achterspoiler beschikt. Meerdere berichten op social media melden dat het gaat om een exemplaar gemaakt van koolstofvezel, al kan dat nog niet bevestigd worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

THE NEW TESLA MODEL 3+ LUDICROUS IS ROLLING OUT OFFICIALLY. pic.twitter.com/J7umrw4S9F — TESLA CARS ONLY.⚡ (@teslacarsonly) April 3, 2024

Verder is te zien dat de Model 3 Plaid – zoals we ‘m maar vast noemen – iets ander bumperwerk heeft, de remmen zijn geüpgraded en de wielen een sportiever design hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cybertruck & model 3 ludicrous rolling out pic.twitter.com/ReaokdNMLu — Boo (@BooDev) April 1, 2024

Naar verluidt heeft de nieuwe snelste Tesla Model 3 twee elektromotoren die zo’n 600 pk moeten leveren. Hiermee sprint de EV van 0 naar 100 kilometer per uur in zo’n 3,1 seconden. Let wel, dit is dus nog niet zeker.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe Tesla Model 3? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Track Pack

De vorige sportiefste Tesla Model 3 was de Performance met Track Pack. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de EV over de Nürburgring Nordschleife.