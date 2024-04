Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault Captur lijkt nieuw vanaf de voorkant, maar de achterkant..

Renault trekt het doek van de nieuwe Captur. Het design is in lijn met wat we kennen van onder andere de Clio en de Rafale.

Als technische tweelingbroer heeft de vorige generatie Captur de ASX. Of het faceliftmodel ook weer voorzien wordt van Mitsubishi-logo, is nog onduidelijk. Bij de Clio en Colt is dat al wel het geval.

Design Renault Captur

Ook al krijgt de nieuwe Renault Captur misschien een logo van het Japanse merk, het design blijft herkenbaar van de Franse fabrikant. De verticale dagrijverlichting in combinatie met de strakke koplampen zorgen voor een scherper design dan zijn voorganger.

(Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault)

(Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault)

Toch weet Renault niet helemaal te verbloemen dat het hier om een facelift gaat, en niet om een volledig nieuw model. Aan de achterkant zijn er veel overeenkomsten met de uitgaande auto. Zo zijn de achterlichten identiek en blijft de afgeronde achterklep en de vormgeving van de achterbumper (nagenoeg) hetzelfde. Wel krijgt deze Renault Captur nieuwe wielen en zijn er minder chromen details geplaatst. Dit laatste heeft ook te maken met milieuvriendelijkheid.

De achterkant van de Renault Captur voor de facelift. (Afbeelding: Renault) De achterkant van de Renault Captur na de facelift. (Afbeelding: Renault)

De achterkant van de Renault Captur voor de facelift. (Afbeelding: Renault) De achterkant van de Renault Captur na de facelift. (Afbeelding: Renault)

Ook het interieur van de nieuwe Renault Captur is meer in lijn met de andere modellen. Zo vind je in het midden een 10,4 inch infotainmentscherm. Opvallend is dat de Captur in tegenstelling tot de Clio geen draaiknoppen voor de klimatisering onder het scherm heeft. Die functies zijn middels touchknoppen onderaan het scherm te bedienen.

Aandrijflijnen

Wat motoren betreft, is er weinig nieuws. Renault kiest ervoor om de Captur in Nederland te leveren met drie aandrijflijnen. Beginnend bij een 1,0-liter driecilinder met 90 pk (benzine en benzine/LPG), een 1,3-liter viercilinder mild-hybride met 160 pk (benzine) en een 145 pk sterke hybride bestaande uit een 1,6-liter viercilinder met twee elektromoren (benzine).

Wat de Renault Captur gaat kosten, is nog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van de prijzen van dit model? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.