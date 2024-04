Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla verliest prijzenoorlog op grootste EV-markt

Tesla-baas Elon Musk is heer en meester als het gaat om het voeren van een prijzenoorlog met andere fabrikanten van elektrische auto’s. Eerder liet hij weten te willen zakken met de prijs tot er geen winst gemaakt wordt. De gestarte prijzenoorlog lijkt Tesla nu te verliezen op de grootste EV-markt. De Model 3 is door een Xiaomi-model minder aantrekkelijk.

Tesla heeft in vergelijking tot veel andere merken op de Europese markt een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Zo goed zelfs dat de Model Y een ware verkooptopper is.

Xiaomi SU7 vs. Tesla Model 3

Op de grootste EV-markt ter wereld, China, lijkt Elon Musk het met zijn Tesla nu te verliezen van een model van het Chinese Xiaomi: de SU7. Overigens is China niet alleen de grootste EV-markt, er worden überhaupt de meeste auto’s verkocht.

De Xiaomi SU7 heeft vanafprijs van 215.900 Chinese renminbi. Dat is omgerekend naar euro’s zo’n 27.446 euro. De Tesla Model 3 kost in China omgerekend zo’n 31.600 euro.

Bij Xiaomi krijg je voor de basisprijs een 73,7 kWh accupakket dat zorgt voor een actieradius van 668 kilometer. Let wel, dat is volgens de Chinese meetmethode. De WLTP-cyclus is strenger. Het accupakket is gekoppeld aan een 299 pk elektromotor, er zijn ook krachtigere uitvoeringen. De goedkoopste uitvoering heeft geen 800 volt-boordnet, maar een van 400 volt. De duurdere uitvoeringen beschikken wel over de 800 volt-versie.

Orders Xiaomi laat weten dat er in de eerste 24 uur dat de auto wordt aangeboden al bijna 90.000 bestellingen zijn geplaatst.

Laden kan de instapper met maximaal 220 kW. En dat is een stuk sneller dan de 170 kW die de instap-Model 3 biedt. Daarbij komt de Tesla met zijn 60 kWh accupakket ‘slechts’ 513 kilometer ver (volgens de WLTP-meetmethode) en heeft de Amerikaan met 283 pk net iets minder vermogen.

Kortom, de Xiaomi SU7 biedt in China voor minder geld betere specificaties dan de Tesla Model 3. Of de auto ook echt beter is, moet nog maar blijken.

Het is nog onduidelijk of de auto ooit naar Europa komt. En als de EV ook hier verschijnt, is het maar de vraag of de prijs nog (ver) onder dat van de Model 3 kan liggen.