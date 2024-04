Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen de snelste in eerste training Grote Prijs van Japan

Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste training voor de Grote Prijs van Japan. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull klokte in zijn snelste ronde op het circuit van Suzuka 1.30,056 en was 0,181 seconde sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, die de tweede tijd noteerde. De derde tijd was voor de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari. Hij gaf 0,213 seconde toe op Verstappen.

De Nederlandse Formule 1-coureur is in Japan op zoek naar revanche voor zijn mislukte optreden twee weken geleden in de Grote Prijs van Australië, toen hij al vroeg uitviel met een remprobleem. Sainz profiteerde en won de race. Verstappen won de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Japan.

De Amerikaan Logan Sargeant crashte in de training in zijn Williams en zorgde voor een korte onderbreking. Het team van Williams zal hopen dat de schade aan de auto meevalt, want de renstal heeft nog altijd geen reserve chassis. In Australië reed teamgenoot Alexander Albon de Williams kapot in de training, waardoor het team maar één auto beschikbaar had voor de race. Die mocht Albon besturen, waardoor Sargeant aan de kant bleef en moest toekijken.

ANP