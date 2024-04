Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze heerlijke hot hatch is nu een betaalbare occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een heerlijke betaalbare hot hatch: de Ford Fiesta XR2i.

Autovisie reed in 1989 voor het eerst met de sportieve Fiesta. Dit vonden de redacteuren destijds van de Ford.

Hot hatch is betaalbare occasion

“Sportiviteit is troef bij de laatste versie van de Ford Fiesta die het achtervoegsel XR2i heeft gekregen. Het begrip sportief behoeft in dit geval gelukkig niet te worden uitgelegd door schreeuwerige opsmuk of door de weinig sierlijke verstralers die als een merkwaardig gezwel op de bumpers troonden bij eerdere Fiesta versies.”

“Uiterlijk valt de XR2i, uitsluitend leverbaar als driedeurs hatchback, op door de in carrosseriekleur uitgevoerde voor- en achterbumper. Aan de voorkant zijn de smalle, vierkante verstralers en mistlampen paarsgewijs ondergebracht in de bumper.”

“Een mooie oplossing die mijlenver is verwijderd van de ontsierende, opstaande lampen. Wielkastverbreders, dorpelschilden en achterspoiler verlenen een sportief uiterlijk. Een blauwe sierlijst in de bumpers en op de flanken, is een stilistisch accent dat binnenin is terug te vinden: op de deuren, de vloerbedekking en het schakelpatroon op de pook.”

“De standaard-uitrusting omvat onder meer getint glas, centrale portiervergrendeling, elektrisch bediende voorste portierruiten, opbergnetten op de rugleuningen van de voorstoelen, een middenconsole en gecapitonneerde zijwanden in de bagageruimte.”

Ford Fiesta XR2i met 1.6 en 1.8

“De 1,6 liter (1596 cm3) injectie-motor is een ontwikkeling van de CVH-krachtbron die wordt aangetroffen in wagens als de Escort, Orion en Sierra.” Later werd er ook een Ford Fiesta XR2i met 1.8 geleverd. Dat is het motorblok dat je vindt in deze occasion. De krachtbron levert een vermogen van 131 pk en 162 Nm aan koppel.

“De vijfde versnelling heeft een beetje het karakter van een overdrive en dat is niet meteen te rijmen met de toegedachte sportiviteit van de Ford Fiesta XR2i. Maar het past een beetje bij het karakter van deze sportieve Fiesta waarbij het begrip sportfeest meer furore maakt dan beoogd wedstrijd-achtig geweld.”

De Ford Fiesta XR2i als occasion

Autovisie vindt de Ford Fiesta XR2i als origineel Nederlandse occasion met 163.000 kilometer ervaring. Opvallend is dat de teller boven de 100.000 kilometer opnieuw aan een rondje begint. Er staat dus iets meer dan 63.000 kilometer op de teller. De hot hatch wordt aangeboden voor net geen 9.000 euro.

Ford Fiesta 1.8 XR2i 16V Motorinhoud 1796 cm³ Cilinderconfiguratie 4-in-lijn Kleppen per cilinder 16 Vermogen 131 pk Koppel 162 Nm Transmissie Handgeschakelde 5-bak Acceleratie 0-100 km/h 8,5 s Topsnelheid 200 km/h Bouwjaar/th> 1992 – 1995

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)