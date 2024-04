Deel dit: Share App Mail Tweet

Sargeant niet in actie in training Suzuka om kapotte Williams

Formule 1-coureur Logan Sargeant zal niet in actie komen in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Japan. De Williams van de Amerikaan is zozeer beschadigd door zijn crash in de eerste training, dat de auto niet meer op tijd is gerepareerd, meldde de Brits renstal.

“We gaan door met reparatiewerk om de auto voor de derde training op zaterdag weer gereed te hebben”, meldde het team op X.

Voor Sargeant is het slikken, want hij bleef twee weken geleden ook al aan de kant in de Grote Prijs van Australië. Hij moest toen zijn auto afstaan aan Alexander Albon, die zijn Williams in de training in de prak had gereden. Het team erkende toen dat het geen reservechassis heeft en bij tegenslag maar één auto beschikbaar heeft.

ANP