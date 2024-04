Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse sedan is inmiddels een betaalbare occasion

Je hebt niks met al die moderne dingen. Je wilt gewoon vier deuren en een kofferbak, achterwielaandrijving en een serieuze benzinemotor, die, wanneer je de ruimte krijgt, ook lekker wil doortrekken. Ouderwets? Nou en? Je geniet wel van zo’n occasion, steeds weer!

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor 25.000 euro. Vind je deze BMW 3-serie niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.

BMW 3-serie (2015 – 2019)

Tja, dat is een voor de hand liggende keuze, een 3-serie is het eerste waaraan je denkt bij een sportieve vierdeurs sedan. Pas op… voor veel enthousiaste automobilisten is BMW-rijden een pure verslaving, je wilt niet anders meer. Dit is ook een typische ‘rijdersauto’, alles draait om de bestuurder – en dat wil je! Uitstekende voorstoelen, prachtig dashboard, de iDrive-knop werkt intuïtief op het centrale display. De ruimte achterin houdt niet over. Het onderstel is stevig, maar niet tè hard, een zesbak voldoet prima, maar de achttraps automaat is ook heerlijk.

Aanbod is er genoeg, maar je bent veeleisend en kiest de donkergrijze 320i High Executive M-Sport (135 kW, 2018, 94.000 km) die voor € 24.950 bij een autobedrijf in Veenendaal staat. Deze occasion is inmiddels ve

Hier moet je op letten bij de occasion

Een 3-serie die geparkeerd staat en ineens ‘stroomloos’ is en niks meer doet, zit ‘m vaak in het zekeringkastje dat àchter het dashboardkastje zit. Lastig, maar eigenlijk een kleinigheidje. Veel BMW’s -herkenbaar aan een oranje stickertje op een zijruit- hebben een alarmsysteem dat is verbonden met internet. Het komt voor dat het systeem geen verbinding maakt, als de auto in een parkeergarage staat, waardoor starten niet meer mogelijk is.

Let bij een occasion op dat alle meldcodes aanwezig zijn. Een automaat wil soms vastzitten in de P-stand.