Verstappen grapt over toekomst bij Red Bull

Formule 1-coureur Max Verstappen kreeg ook in Suzuka de vraag in welke auto hij volgend jaar aan de start staat. “Dat hangt ervan af of ik volgend jaar nog wel wil rijden”, antwoordde de Nederlandse wereldkampioen van Red Bull met een grap tijdens een persconferentie. “Ik ben heel gelukkig met waar ik nu ben en dat wil ik graag zo houden”, vervolgde hij iets serieuzer.

Komend weekeinde staat de Grote Prijs van Japan op het programma op het circuit van Suzuka.

Interne conflicten bij de racestal Red Bull van teambaas Christian Horner hebben al voor het seizoen tot speculaties geleid over een mogelijk vertrek van Verstappen. Daarbij komt dat Mercedes, dat jarenlang de grote concurrent was, de Brit Lewis Hamilton aan het einde van dit seizoen ziet overstappen naar Ferrari. Verstappen zou een clausule in zijn contract hebben die een vertrek naar Mercedes of een ander team mogelijk maakt. Dit zou ook gelden als topadviseur Helmut Marko het team zou moeten verlaten. De Oostenrijker zou een hoogoplopend conflict hebben met Horner en is een vertrouweling van Verstappen.

Remproblemen

De wereldkampioen wilde er verder niets over kwijt. “Ik heb een contract bij Red Bull tot 2028. Pas daarna wil ik bekijken of ik sowieso nog verder wil in de Formule 1.”

Verstappen won de eerste twee races van het seizoen, maar viel twee weken geleden in de GP van Australië uit door remproblemen. De zege in Melbourne was voor Ferrari-rijder Carlos Sainz. Hij maakte zich geen zorgen om zijn auto. “Als je naar de prestaties in Melbourne kijkt, denk ik dat we snel waren”, zei hij. “We hebben de race niet uitgereden, dus dat is niet ideaal. Maar onze auto houdt van de bochten hier, waar je met hoge snelheid doorheen kunt. Hopelijk kunnen we dat dit weekend weer laten zien.”

Hij noemde Suzuka een van zijn favoriete circuits. Vorig jaar was Verstappen er in alle trainingen en de kwalificatie de snelste en won hij de race met bijna twintig seconden voorsprong op de Brit Lando Norris van McLaren. “Het is behoorlijk intimiderend als je er voor het eerst rondrijdt”, vertelde hij. “Bij het kleinste foutje kun je in het gras of het grind terechtkomen. Dat maakt het net iets spannender.”

ANP