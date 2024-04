Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaguar XK nu voor verrassend weinig te koop als occasion

Een poor man’s Aston Martin wordt hij weleens genoemd: de Jaguar XK. Nu pas gaat die bijnaam echt op, gezien je de beeldige GT inmiddels voor verrassend weinig geld als occasion oppikt. Toch klinkt het wat oneerbiedig. De XK is op zichzelf namelijk een schitterende bolide die niet in de schaduw van Aston Martin hoeft te staan.

Dat er gelijkenissen te zien zijn in het ontwerp van beide auto’s is niet vreemd. De XK komt immers uit de koker van de Britse designer Ian Callum, die ook aan de Aston Martin-tekentafel heeft gestaan. De kwaliteit van het ontwerp komt goed tot uiting nu blijkt hoe tijdloos de Jaguar XK is. In tegenstelling tot zijn ietwat verouderde voorgangers (de XK8), kun je nog altijd probleemloos met deze GT voor de dag komen.

Potente 4,2-liter V8 in de occasion

Onder de kap tref je altijd een achtcilinder. Bij de lancering vormde een 3,5-liter V8 met een bescheiden 258 pk het instapmodel met daarboven de 4,2-liter V8 die een nette 300 pk produceert. Dat laatste motorblok vind je ook terug in het exemplaar waar wij vandaag over schrijven. ‘Weergaloos snel is het niet, maar natuurlijk wel erg vlot’, oordeelde Autovisie toen het de Jaguar XK met 4,2-liter V8 nieuw testte in 2006. De sprinttijd bedraagt 6,2 seconden en bij 250 km/h is het acceleratiefeest voorbij.

(Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld)

(Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld) (Afbeelding: Autowereld)

Met die occasion heb je overigens niet het topmodel op de stoep staan, dat is namelijk de XKR. Die uitvoering is voorzien van een supercharger op de 4,2-liter V8. Goed voor 420 pk waarmee hij je wél van een weergaloos snelle ervaring kan bieden. Na de facelift werd het motorengamma opgeschoond en was er enkel nog keuze uit een 5,0-liter V8, al dan niet met supercharger.

Jaguar XK als budget-Aston Martin?

De Britse GT oogt dankzij zijn tijdloze ontwerp vele malen duurder dan hij werkelijk is. Het afschrijvingsmonster heeft zijn werk gedaan en inmiddels pik je een redelijk exemplaar al vanaf zo’n 17.000 euro op als occasion. Dat is betrekkelijk weinig voor een van Ian Callums designpareltjes.

Daarvoor vind je overigens niet alleen Jaguar XK-modellen met torenhoge kilometerstanden. Neem dit exemplaar uit 2007 dat in Naarden te koop staat: 131.000 kilometer op de klok en een vraagprijs van 17 mille. Dat is nog minder dan de goedkoopste nieuwe auto die je in Nederland kunt kopen. Wil je sportief rijden voor nog véél minder geld? Check dat deze dubbeltestvideo met twee betaalbare en leuk sturende occasions.