Hot hatch voor 5.000 euro: Suzuki Swift Sport vs. Fiat Panda 100HP

Welke goed sturende hot hatch vind je nog voor een habbekrats als occasion? De Suzuki Swift Sport is een voor de hand liggend antwoord op die vraag, maar een originaliteitsprijs ga je er niet mee winnen. De vaak vergeten Fiat Panda 100HP is daarentegen een serieuze kanshebber voor de bokaal.

Vanwege hun lage aanschafprijs, toegankelijke vermogen en speelse weggedrag vormen beide hatchbacks een goede optie voor jonge autofanaten die speuren naar een sportieve eerste auto’s. Maar welke moet je hebben? Autovisie neemt beide auto’s onder de loep on daar achter te komen.

Fiat Panda 100HP als occasion

De Panda 100HP is een hot hatch-versie van de standaard Panda. Het vermogen laat zich raden, maar de auto biedt meer dan enkel een 100 pk sterke 1,4-liter viercilinder. Zo staat de 100HP onder meer lager op het asfalt, is hij stugger geveerd en heeft hij (net als de Suzuki Swift Sport) schijfremmen rondom.

Bij sportieve occasions, vooral in dit prijssegment, dien je echter ook rekening te houden met upgrades die eerdere eigenaren hebben uitgevoerd. In het geval van deze Fiat Panda 100HP lijken er nóg stuggere veren te zijn geplaatst en is er een andere uitlaat gemonteerd. Bekijk de video en oordeel zelf wat je van het geluid vindt.

Suzuki Swift Sport als eerste hot hatch

Ook de Swift Sport is niet je alledaagse Swift. Deze sportieve uitvoering is net als de Fiat straffer geveerd, komt met een schijfrem bij elk wiel en herbergt een 125 pk sterke 1,6-liter vierpitter in zijn neus. Net als de Fiat is ook deze occasion niet meer helemaal in originele staat, getuige de aftermarket wielen.

Dat mag de pret echter niet drukken, want al snel wordt duidelijk dat beide hot hatchbacks grote lol bieden voor een kleine prijs. Niet iedereen is gezegend met een goedgevulde beurs en deze hot hatchbacks bewijzen dat je daardoor niet bent veroordeeld tot een saaie auto. Maar welke is nou de leukste: de Suzuki Swift Sport of toch de Fiat Panda 100HP? Dat zie je in deze video. Ook lees je in de komende editie van het Autovisie Magazine een uitgebreide reportage over deze occasions.

Met dan aan Autobedrijf De Hoge Brug in Malden en Autobedrijf De Fliert in Achterveld.