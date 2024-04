Deel dit: Share App Mail Tweet

Opkomend EV-merk doet bizarre uitgaven: ‘Enorme rode vlag’

Recent presenteerde het jonge EV-merk Canoo zijn ambities voor 2024, en dat zorgde voor onrust onder de investeerders. De fabrikant van elektrische auto’s stelt keer op keer zijn verwachtingen naar beneden bij en dat is volgens econoom en aandelenanalist Niels Koerts een zeer slecht teken. Het zijn echter de acties van CEO Tony Aquila die mogelijk een nog grotere rode vlag vormen.

Canoo is opgericht in 2017 en houdt zich bezig met het ontwikkelen van elektrische MPV’s. Het bedrijf had kortstondig plannen om een samenwerking aan te gaan met VDL Nedcar, maar helaas voor de Nederlandse autofabriek kwam er geen akkoord. Net als VDL Nedcar verkeert ook Canoo zelf nu in zwaar weer, al heeft de producent van elektrische auto’s grotendeels aan zichzelf te danken.

Dure privévluchten van Canoo-CEO

Zoals bij veel jonge bedrijven gaan de beginjaren van Canoo gepaard met flinke verliezen. De EV-fabrikant heeft zijn verlies weten te beperken van bijna 488 miljoen dollar in 2022, tot een kleine 303 miljoen dollar afgelopen jaar. De omzet bedroeg daarentegen een magere 886.000 dollar, aangezien Canoo in 2023 slechts 22 elektrische auto’s verkocht.

Even problematisch zijn de uitgaven van Aquila. Het afgelopen jaar spendeerde hij zo’n 1,7 miljoen dollar aan vluchten met privéjets. “Het is een enorme rode vlag voor investeerders wanneer een bestuurder meer persoonlijke uitgaven heeft dan daadwerkelijke omzet”, vertelt analist Koerts. “Bij hoge verliezen en weinig omzet moet je ook als manager op de kosten letten.” Het wordt nog erger: de vliegkosten betaalde de autofabrikant namelijk aan Aquila Family Ventures, waar Canoo-CEO Tony Aquila eigenaar van is.

Investeerders verliezen hoop in het EV-merk

Dat is niet de enige bittere pil voor investeerders van de worstelende fabrikant. Keer op keer worden de verwachtingen naar beneden bijgesteld. Het merk denkt minder elektrische auto’s te zullen verkopen dan waar marktanalisten eerder op hoopten. De omzetverwachting voor 2024 is nu 50 miljoen tot 100 miljoen dollar, al twijfelt Koerts aan de haalbaarheid daarvan. “De kans dat Canoo dat redt in deze markt lijkt me klein. Met een stijgende Amerikaanse rente is het simpelweg moeilijk voor dit soort start-ups om kapitaal op te halen en leningen te krijgen.”

’99 van de 100 keer loopt dit niet goed af’

Dat lijken meer beleggers in te zien. De afgelopen zes maanden is het aandeel met bijna 75 procent gedaald. “Het EV-bedrijf staat er niet goed voor”, oordeelt de aandelenanalist. “Kijk niet gek als dit bedrijf failliet gaat of voor een appel en een ei wordt overgenomen, want 99 van de 100 keer loopt dit niet goed af”, waarschuwt hij. “Het is een investering voor mensen die snel van hun geld af willen.”