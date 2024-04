Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruim 20.000 Nederlanders moeten hun auto inruilen voor deze EV

De bestverkochte auto van Nederland, de Tesla Model Y, krijgt er een interessante concurrent bij. Als het aan Xpeng ligt ruilen 20.0000 Nederland binnenkort hun auto in voor deze G6.

Als bestverkochte auto in Nederland, en een wereldwijde verkoophit, hebben alle andere automerken de Model Y in het vizier. Zo stak Nio eerder al de draak met het merk.

Populair onder veel Nederlanders

Hoewel Nio nog druk aan het testen is met de auto, haalt Xpeng zijn Model Y-concurrent al naar Nederland. Dat er markt is voor dergelijk model in ons land, bewijzen de 22.679 Tesla Model Y’s die in Nederland op kenteken staan.

(Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse)

(Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse)

Of al deze Nederlanders ook echt hun Tesla Model Y in gaan leveren voor een Xpeng G6, is maar de vraag. Je moet immers een Chinese auto willen rijden en het design moet je aanspreken. Daarbij zal de G6 anders rijden dan de Tesla.

(Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse)

(Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse) (Afbeelding: Christian Kalse)

Wat de verschillen zijn, zullen we in een toekomstige test behandelen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Tesla Model Y vs. Xpeng G6

Als het aan de specificaties ligt hoeven de Nederlanders deze Xpeng G6 niet te laten staan. In onderstaande tabel vergelijken we de drie versies van de modellen met elkaar.

Xpeng G6 Standard Range Xpeng G6 Long Range Xpeng G6 Performance Tesla Model Y RDW Tesla Model Y Long Range AWD Tesla Model Y Performance Actieradius (WLTP) 435 km 570 km 550 km 455 km 565 km 514 km Vermogen 258 pk 286 pk 476 pk 299 pk 441 pk 562 pk 0-100 km/h 6,9 s 6,7 s 4,1 s 6,9 s 5,0 s 3,7 s Aandrijving RWD RWD AWD RWD AWD AWD Bagageruimte 571 liter 571 liter 571 liter 854 liter 854 liter 854 liter Snelladen 215 kW 280 kW 280 kW 170 kW 250 kW 250 kW Accucapaciteit 66 kWh 87,5 kWh 87,5 kWh 60 kWh 82 kWh 82 kWh

Wat natuurlijk erg belangrijk is bij de keuze van een auto, is de prijs. In China kost de Xpeng G6 net iets minder dan de Tesla Model Y. Wat de EV in Nederland gaat kosten, is nog onduidelijk.

Hond van de Tesla-baas in Xpeng G6

Op het Chinese sociale medium Weibo vinden we een Shiba Inu (hetzelfde ras als de hond van Tesla-baas Elon Musk is) in de Xpeng G6. Op geheel eigen wijzen gaat Xpeng de strijd aan met de Amerikaanse concurrentie.

(Afbeelding: Weibo/Xpeng) (Afbeelding: Weibo/Xpeng)