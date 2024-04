Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen heeft zin in ‘Suzuka’, waar goede herinneringen liggen

Max Verstappen kijkt uit naar de Grote Prijs van Japan. De regerend wereldkampioen van Red Bull meldt dat hij en zijn team vol vertrouwen zijn voor de race op het circuit van Suzuka. “Het is een iconisch circuit en altijd leuk om er te racen”, zegt Verstappen via de ploeg.

“De baan heeft veel hogesnelheidsbochten en de banden hebben er veel te lijden”, zegt Verstappen. “We moeten voor de beste afstelling zorgen, zeker met de voorspelde regen voor dit weekend.”

Verstappen won de race in Japan de afgelopen twee jaar en hij en het team hebben er goede herinneringen. “We hebben er afgelopen jaar het constructeurskampioenschap gewonnen en het jaar ervoor won ik er mijn tweede wereldtitel. Ook zei de coureur dat het fijn was om even een korte pauze te hebben met familie en vrienden, zodat hij wat tijd in Tokio kon doorbrengen.

De Red Bull-coureur viel al vroeg uit in de Grote Prijs van Australië anderhalve week geleden. “De vorige week in Melbourne was jammer, maar dit soort dingen gebeuren. We hebben negen overwinningen op rij gehaald, wat een indrukwekkende reeks is, we kijken ernaar uit om nog sterker terug te komen.”

ANP