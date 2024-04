Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche Taycan is nóg beter, toch is er één reden om de EV niet te kopen

Vijf jaar geleden zorgde de Porsche Taycan voor een schok onder de merkfans. Maar hij bleek door zijn grote cijfers vooral schokkend goed. Voortaan kan hij alles in de overtreffende trap.

Het was voor velen even slikken toen deze elektrische Porsche eind 2019 werd geïntroduceerd. Het heilige sportwagenmerk tergde zijn aanbidders, maar het wende blijkbaar snel. Sindsdien zijn er namelijk bijna 150.000 stuks geproduceerd in Zuffenhausen.

Nieuwe Porsche Taycan

Het meeste ontwikkelingsgeld is besteed aan de elektrotechniek met batterijen die een nettocapaciteit hebben van 82,3 kWh of 97 kWh. Beide NMC-accu’s zijn grofweg 10 kWh groter dan voorheen en hebben ook een hogere energiedichtheid. Op sommige varianten is de grote batterij standaard, op andere een optie van grofweg 6.000 euro onder de noemer Performance Battery Plus. Nu we het over financiën hebben: de Porsche Taycan is afhankelijk van de uitvoering tussen de 6.000 en 10.000 euro duurder geworden.

De prijzen starten bij 107.000 euro voor de 408 pk sterke achterwielaangedreven versie, dan volgt de 4S met 544 pk en 126.800 euro, de Turbo met 884 pk voor 183.000 euro, de Turbo S met 952 pk voor 219.000 euro en de Turbo GT met 1108 pk voor 250.000 euro. Allemaal aanzienlijk sterker dan voorheen, tot wel 190 pk meer. De Turbo GT is er (zonder meerprijs!) ook met Weissach-pakket, een circuitversie inclusief leeggetrokken interieur en grote achtervleugel. Met dit prestigemodel zijn al records gevestigd op de Nordschleife en Laguna Seca.

Heel veel cijfers en feiten bij deze update, maar hoe voelt de vernieuwde Porsche Taycan aan? Vanbinnen in elk geval vertrouwd ondanks nieuwe lay-outs voor het instrumentarium met daarin onder meer info over de actuele laadsnelheid. Het multimediasysteem heeft voor hedendaagse begrippen een relatief compact scherm met aan de linkerzijde de hoofdthema’s. De onderliggende menu’s zijn vrij eenvoudig van opzet en daardoor makkelijk te doorgronden. Voorts is er een voortreffelijke, lage zitpositie aan het stuur met uitstekende stoelen. Achterin is hij niet heel ruim voor het formaat sedan, maar met 1,80 meter zit je prima.