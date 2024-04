Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai maakt Kona in Nederland ineens een stuk goedkoper

Hyundai presenteert de nieuwe prijslijst van de elektrische Kona. Er zijn nieuwe uitvoeringen te bestellen en, nog belangrijker, de prijs in Nederland is flink gedaald.

Kijken we terug in de Autovisie Prijslijst, die je altijd op een van de laatste pagina’s van ons magazine vindt, dan zien we een vanafprijs van 39.995 euro.

Prijs Hyundai Kona Nederland

De elektrische Hyundai Kona is nu een stuk goedkoper. In Nederland heeft de auto een vanafprijs van 36.995 euro. Voor dit geld krijg je het 48,4 kWh accupakket gekoppeld aan een 156 pk sterke elektromotor. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 377 kilometer ver.

De versie met het 65,4 kWh accupakket (514 kilometer aan range) en een 218 pk sterke elektromotor kostte voor de prijsverlaging 44,995 euro. Bij die uitvoering krijg je nog meer korting. De vanafprijs bedraagt 39.995 euro.

Sportief

Verder is de Hyundai Kona nu optioneel als N Line leverbaar. Dit betekent dat de EV er sportiever uitziet met onder andere 19 inch wielen, andere voor- en achterbumper, N Line-badges, rode stiksels en zwarte hemelbekleding. Een echt sportieve versie van de Kona is niet leverbaar in ons land. Echter, soms verschijnt er een N met 280 pk als occasion.

