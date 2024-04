Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Chinese supercar kan op drie wielen rijden, en dat is niet volledig nutteloos

Veel pk’s in een auto, het is met de komst van EV’s is dat niet meer uniek. Fabrikanten zoeken daarom andere manieren om hun model bijzonder te maken. Het Chinese merk YangWang maakt indruk met de U9 omdat hij op drie wielen kan rijden, om zijn as kan draaien en kan springen.

Opvallen doe je natuurlijk niet enkel door gekke features, maar nog meer door goede rijeigenschappen of specificaties. Het springen kan dan wel nutteloos zijn, de techniek die het merk met de dansende auto wil laten zien is dat niet.

Chinese supercar

Net als bij de nieuwe Porsche Panamera heeft de YangWang U9 speciale luchtvering die de ingaande en uitgaande slag van de wielen goed moet regelen. Het op drie wielen kunnen rijden duidt dus op dempers die op allerlei manieren in te stellen zijn. Zo kan een auto zowel comfortabel als sportief zijn. Of de dempers van de Chinese supercar enigszins vergelijkbaar zijn met het verfijnde systeem van de Stuttgarte fabrikant, moet nog maar blijken.

De Chinese supercar kan in ieder geval dingen die de Porsche niet kan: op drie wielen rijden en springen. Hoewel Porsche in de video liet zien dat de auto te bewegen is, was dit enkel ter demonstratie. Je kan niet echt van je Panamera een lowrider maken.

Daarbij kan de YangWang U9 om zijn eigen as draaien, ook al is dit niet goed voor je banden. Dit komt doordat de elektrische auto vier motoren heeft. Het totaalvermogen bedraagt 960 kW (1.308 pk). Het maximale koppel ligt op 1.680 Nm.

WangWat? WangWang is een merk van het Chinese BYD dat zich richt op luxere auto’s. Het merk bestaat pas sinds 2023 en komt ook naar Nederland. De U8 wordt het eerste model van het merk in ons land.

De Chinese supercar sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 2.36 seconden. Hiermee komt het eerdere beloftes niet na. In de bodem van het model ligt een LFP-batterij van BYD met een capaciteit van 80 kWh. Volgens de Chinese meetmethode (die minder streng is dan de WLTP-meetmethode) kom je hier zo’n 465 kilometer ver mee. De accu weegt 633 kilogram. De totale auto heeft een gewicht van – schrik niet – 2.475 kilogram. Met dit gigantische gewicht is het maar de vraag of de Chinese YangWang U9 ook echt rijdt als een supercar.

Opladen van het accupakket kan met 500 kW aan de snellader dankzij het 800 volt-boordnet. Overigens heeft de auto twee oplaadpoorten waaraan je twee laadkabels tegelijk kan koppelen. Als je twee snellaadkabels gekoppeld hebt, kan de auto van 30 naar 80 procent laden in 10 minuten.

Dit kost de YangWang U9

Al deze techniek heeft een flink prijskaartje. Desondanks is de YangWang U9 veel goedkoper dan veel concurrent met vergelijkbaar vermogen. Het prijskaartje bedraagt in China 1,68 miljoen Chinese renmibi (zo’n 219.789 euro). Het is onduidelijk of de auto ooit naar Nederland komt.