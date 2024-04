Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Smart #3

Het ‘herboren’ Smart breidt het aanbod verder uit, met de Smart #3. Hoe moeten we deze auto plaatsen en wat heeft hij precies te bieden? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

Nu Smart een samenwerkingsverband is geworden tussen Daimler (Mercedes-Benz) en Geely, krijgt het merk een andere insteek. Weg zijn de opvallende stadsautootjes, gekomen zijn de elektrische SUV-achtigen. Na de #1 is het nu tijd voor de #3. Ook Smart gaat zijn modellen dus nummeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Polestar is het geen nummering op basis van introductie, maar geeft het cijfer daadwerkelijk een positionering aan. De #1 is een compact model en de Smart #3 zit in de (hogere) middenklasse. Er volgt wellicht dus nog een ‘tussenmaatje’ in de vorm van een #2.

Smart #3 is een ‘sportieve coupé’

Wat is de Smart #3 precies voor een auto? Smart noemt het zelf een “sportieve coupé”, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Daarvoor is de auto te hoog en zijn er teveel portieren. Een SUV met coupé-achtige daklijn dan? Dat komt meer in de buurt, maar met een hoogte van 1,55 meter is hij voor een SUV dan weer vrij laag. Kortom, hij laat zich moeilijk in een hokje plaatsen, een echte crossover dus. Gelukkig rijdt hij wel als een sportieve coupé, zo ontdekten we eind vorig jaar.

Motoren Smart #3

De Smart #3 is leverbaar met twee aandrijflijnen. De meeste uitvoeringen beschikken over een vermogen van 200 kW (272 pk) en een maximum koppel van 343 Nm, dat wordt losgelaten op de achterwielen. In 5,9 seconden zit je al op 100 km/u, maar de topsnelheid is begrensd op een bescheiden 180 km/u. Bij het basismodel zorgt een 49 kWh batterij voor een actieradius van 325 km (WLTP). De hogere uitrustingsniveaus hebben een 66 kWh batterij, goed voor een actieradius van 435 tot 455 km (WLTP). Overigens hebben we al eens uitgetest hoe ver die laatste versie komt in de praktijk.

De Smart #3 Brabus onderscheidt zich met een extra elektromotor, goed voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 315 kW (428 pk), met een koppel van 584 Nm. De 100 km/u is dan al in 3,7 seconden bereikt, maar de topsnelheid bedraagt nog steeds 180 km/u. De actieradius bedraagt 415 km (WTLP).

Prijzen Smart #3

De Smart #3 is leverbaar vanaf 38.394 euro voor de Pro en die prijs loopt op tot 50.895 euro voor topmodel Brabus. Daartussen zitten nog de Pro+ en Premium, met een gelijke verdeling qua vanafprijs. Een tijdelijke uitvoering is de 25th Anniversary, leverbaar vanaf 46.555 euro. De #3 leasen via Smart zelf kan vanaf 579 euro per maand.

Standaarduitrusting Smart #3

Een greep uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, panoramadak, kunstleren bekleding, automatische klimaatregeling, 9,2-inch digitaal instrumentarium, 12,8-inch infotainmentscherm (incl. navigatie, 4G/wifi, over-the-air-updates) en een enorme lijst aan assistentie- en veiligheidssystemen.

Wij gaan voor topmodel Brabus. Dan krijg je aanvullend onder meer 20-inch lichtmetaal, privacy glass, microvezel-suède bekleding, tweezone klimaatregeling, interieurluchtfilter, head-up display en een Beats-audiosysteem.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is zwart. Goed nieuws voor wie liever wat kleur in het leven wil: iets anders selecteren kost bijna nooit iets extra. Zelfs de two-tone varianten met contrasterend dak niet. Alleen voor de matgrijze kleur betaal je 880 euro meer. Voor de carrosserie is er naast zwart en dat donkergrijs ook keuze uit wit, rood en zelfs oranje. De Brabus onderscheidt zich van de andere uitvoeringen doordat het contrasterende dak ook in rood uitgevoerd kan worden, in plaats van alleen zwart. Alle mogelijke kleurcombinaties zie je hieronder.

Wij gaan voor rood met een zwart dak. Andere wielkeuzes zijn er niet voor de Brabus.

Interieuraankleding

In het interieur valt sowieso niets te kiezen. De Smart #3 Brabus is altijd voorzien van de zwarte mircovezel-suède bekleding.

Pakketten en losse opties

Daarmee zijn we ook al meteen aan het einde van het configuratieproces, want een optielijst schittert van afwezigheid. Wat je qua uitrustingen wel en niet aan boord hebt bepaal je volledig met je keuze voor het uitrustingsniveau.

De Smart #3 zelf samenstellen

Dat betekent ook dat de door ons samengestelde Smart #3 Brabus nog steeds 50.895 euro kost. Hoe zou jij de auto samenstellen? Bekijk alle uitrustingen en mogelijkheden op www.smart.com/nl.

