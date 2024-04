Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo ver kun je rijden na het brandstoflampje, maar doe dat niet!

Waar de een zweethandjes krijgt als het brandstoflampje gaat branden, rijdt de ander zorgeloos verder. ‘Ik ken mijn auto’, klinkt het dan. Maar hoe ver kom je daadwerkelijk als het lichtje aan springt?

Het simpele antwoord is dat het per auto en bestuurder verschilt. Wie zuinig rijdt, komt logischerwijs verder dan iemand met een zware rechtervoet.

Zo ver kun je rijden als het brandstoflampje aan gaat

Wel kunnen we stellen dat de meeste auto’s een brandstofreserve van zo’n 5 liter hebben. Vaak is dat genoeg om nog zo’n 50 kilometer te rijden. Het verbruik – dat afhankelijk is van onder meer het type auto en je rijstijl – bepaalt vervolgens hoeveel kilometer je daarmee nog kunt rijden.

Weet je het gemiddelde verbruik bij je eigen rijstijl, dan kun je een goede schatting maken. Haal je bijvoorbeeld 1 op 14, dan kun je in theorie nog 70 kilometer afleggen als je een brandstofreserve van 5 liter hebt. Dan drijf je het echter wel op de spits. De brandstofreserve van jouw auto kan namelijk afwijken van die 5 liter.

Boete voor stilvallen met een lege benzinetank?

Bovendien is het niet verstandig lang te blijven rijden nadat het brandstoflampje is gaan branden. Allereerst neem je het risico dat je zonder brandstof komt te staan omdat je het tankstation niet haalt. In Duitsland kun je daarvoor worden beboet. In Nederland gold het stil komen te vallen zonder brandstof vroeger ook als overtreding waarvoor je een bekeuring van 230 euro kon krijgen, maar dat vandaag de dag niet meer het geval.

Het het slecht voor je auto om de tank leeg te rijden?

Toch is er nog een andere reden om bij een brandend tanklampje vlug een pompstation op te zoeken. Onderin je tank kan vuil zijn samengekomen dat je niet in je motor wil hebben. Natuurlijk heb je een brandstoffilter, maar daar kan wel een deel langs glippen waardoor je leidingen en injectoren verstopt raken.

Ook worden veel brandstofpompen gekoeld door de brandstof in de tank. Rij je door tot de tank leeg is, dan kan de pomp stukgaan. Bij dieselauto’s kleeft er een extra risico aan het te ver doorrijden nadat het brandstoflampje is gaan branden. Een dieselauto moet namelijk ontlucht worden nadat de tank helemaal leeg gereden is. Allemaal problemen die eenvoudig te voorkomen zijn door op tijd te tanken. En als je dan tankt, is het verstandig voor deze soort brandstof te kiezen.