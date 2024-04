Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom alle autoliefhebbers naar Overijssel moeten verhuizen

De gemiddelde benzineprijs ligt momenteel op 2,269 euro, maar er is één plek in Nederland waar de pijn aan de pomp een stuk minder is: Overijssel.

Wil je nog redelijk goedkoop kunnen tanken, dan geldt over het algemeen: maak dat je uit de Randstad weg komt! Want in de rest van Nederland is de literprijs over het algemeen een stuk vriendelijker voor de portemonnee.

Goedkoopste in Overijssel

MultiTankcard heeft de ‘goedkoopste’ tankstations in kaart gebracht, gebaseerd op alle benzine- en dieseltransacties in de maand maart. We schrijven met opzet ‘goedkoopste’ tussen aanhalingstekens, want ook een literprijs van 1,833 euro is niet echt goedkoop, natuurlijk.

Het is wat je betaalt voor een liter E10 bij Fieten Olie in het Overijsselse Hengelo, de meest betaalbare pomp van Nederland. Op plek twee en drie stonden in maart twee tankstations uit Groningen, OOC Ter Apelkanaal en Fieten Olie Uithuizen (beide 1,849 euro).

Voordelig diesel tanken

Dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die diesel tanken, waarvoor de landelijke adviesprijs op dit moment op 1,992 euro ligt. Dat kan echter een stuk minder duur, want in Winterswijk betaal je bij Hoitink Wind Brandstoffen maar 1,598 euro en bij Esso Express De Grens slechts 1,617 euro.

Waddeneilanden duurst

De duurste tankstations staan overigens niet in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, zoals je misschien zou verwachten, maar op de Waddeneilanden, in Hollum (Ameland), Nes (Ameland) en Midsland (Terschelling).