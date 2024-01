Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Peugeot 2008 in Nederland

Vorig jaar mei trok Peugeot het doek van de nieuwe 2008. Deze auto is er zowel met benzine als elektrische aandrijflijnen. Het merendeel van de prijzen was al bekend, maar een aandrijflijn liet op zich wachten: de Hybrid 136.

Peugeot maakt nu ook de prijs van die motorisering bekend. Daarmee hebben alle 2008’s een prijskaartje.

Hybrid 136 e-DCS6

De nieuwe Peugeot 2008 Hybrid 136 e-DCS6, zoals de volledig naam luidt, heeft een prijskaartje van minimaal 34.720 euro. Voor dit geld krijg je een mild-hybride aandrijflijn bestaande uit een 1,2-liter driecilinder bijgestaan door een elektromotor. De 136 is altijd voorzien van een automatische transmissie met zes verzetten en dubbele koppeling. Het systeemvermogen komt uit op, je raadt het al, 136 pk.

Prijzen Peugeot 2008

De elektromotor neemt 28 pk voor zijn rekening en is niet alleen ondersteunend aan de benzinemotor. Op korte stukjes en lage snelheid kan je volledig elektrisch rijden met de Peugeot 2008 Hybrid 136. Belangrijker is dat de nieuwe aandrijflijn zuiniger is dan zijn voorganger, de PureTech 130. In vergelijking met die aandrijflijn moet je tot wel 15 procent brandstof besparen volgens Peugeot.

Model Uitvoering Vanafprijs Fiscale waarde PureTech 100 Active € 31.920 € 31.000 Hybrid 136 e-DCS6 Active € 34.720 € 33.800 EV 50 kWh 136 Active € 39.270 € 38.100 EV 54 kWh 156 Active € 41.270 € 40.100

