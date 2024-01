Deel dit: Share App Mail Tweet

Vol gas met een V12! Zo ‘omzeilt’ Ferrari nieuwe emissienormen

Elektrificatie, alle autofabrikanten moeten eraan geloven. Toch heeft Ferrari kennelijk een manier gevonden om een V12 te blijven toepassen.

Hoewel de CO2-uitstoot van boten steeds meer aan banden wordt gelegd, en je bijvoorbeeld vanaf 2025 in Amsterdam alleen nog maar elektrisch mag varen, zijn er op dat gebied weinig emissienormen.

Ferrari met V12

Zo betaal je geen BPM-straf voor een boot en wordt er, gebaseerd op de brandstofsoort en het gewicht, geen ‘motorvaartuigenbelasting’ of iets dergelijks in rekening gebracht.

Kortom, voor een Ferrari-boot met een twaalfcilinder betaal je evenveel belasting als voor een elektrische boot, al zal de BTW op een exemplaar uit Maranello hoger zijn.

Snelheidsrecord

Of Ferrari echt een V12 in een boot legt, is overigens onduidelijk. Het merk heeft eerder een twaalfcilinder in een boot gelepeld. Zo werd er in de jaren vijftig een snelheidsrecord op het water neergezet met een boot die voorzien was van de V12 uit de Ferrari 375 F1-auto. De Riva Ferrari 32-speedboot die later werd geleverd had vier cilinders minder.

Vooralsnog blijft veel over de boot onduidelijk. Echter, we verwachten wel dat de boot draagvleugels krijgt, net als het exemplaar van BMW.