Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezinsauto koop je voor minder dan 10.000 euro als occasion

Ach, wat gaat dat snel! Zo zit je kroost nog in de Pampers en nu willen ze al graag meebeslissen over een ruime gezinsauto, maar die moet ook léuk zijn! Jaja, maar het moet ook binnen het gezinsbudget passen: 10.000 euro, maximaal. Welke occasion gaat het worden.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Ruime gezinsauto voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Renault Captur niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Renault Captur (2013 – 2019)

De Captur is de bestseller van dit drietal en Renault was hiermee zo’n beetje de uitvinder van dit marktsegment. Hij zit ook heel slim in elkaar, met een variabel interieur. De achterbank is met één hand verschuifbaar, zowel vanuit het interieur als de bagageruimte. Die is daardoor naar keuze 377 of 455 liter, het interieur is naar wens ook groot genoeg voor vier volwassenen.

Er zit ook nog een aantal slimme opbergvakjes in en het handschoenenkastje is een schuifla. De Captur rijdt lekker comfortabel, de 0,9 liter motor is sterk genoeg en haalt 1 op 14. In Harderwijk staat bij een autobedrijf een blauwe ‘Dynamique’ met wit dak (2014, 131.000 km) voor 9.999 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij de occasion?

De Renault Captur veroorzaakt wel eens onnodige paniek, met indringende meldingen op het dashboard, zoals ‘Kans op motorschade, STOP!’. Het risico en de schade vallen in de regel wel mee, want het gaat dan om een kapotte ladingssensor van de accu of een andere elektronische storing.

Minstens zo vervelend is een zijruit die niet meer dicht wil. Ook lastig: een kapotte schakelaar van de verlichting. De kosten vallen wel mee, maar vervelend is het wel. Meer weten over de techniek van de Renault Captur? Bekijk dan hier de koopwijzer.