Deel dit: Share App Mail Tweet

De legendarische Formule 1-auto van Senna is nu betaalbare Lego-set

Autoliefhebbers hoef je niet uit te leggen wie Aytron Senna was. De Braziliaanse autocoureur is een van de legendes van de Formule 1. Zijn beroemde auto is nu vertaald naar een betaalbare Lego-set voor liefhebbers.

De auto waar het om gaat, is een McLaren F1 MP4/4. Dat model werd in 1988 gebruikt en heeft voor veel overwinningen in de koningsklasse gezorgd.

McLaren van Ayrton Senna

De McLaren Formule 1-auto waar Ayrton Senna en Alain Prost in reden had een V6 van Honda die met behulp van een turbo goed was voor zo’n 675 pk bij 12.500 toeren. De F1-auto weegt slechts 540 kilogram.

De auto is een rijdend jaren 80-icoon met vrij minimalistisch uitziende auto’s voorzien van merk-livery’s die we nooit meer in het openbaar zullen zien. Het sigarettenmerk is bij de Lego-set van de achtervleugel gehaald. Voor de rest lijkt de auto erg op F1-auto van Senna.

De Lego-set

Dat de Lego-set een eerbetoon is aan de legendarische coureur, bewijst het feit dat er een minifiguur van Ayrton Senna bij de set geleverd wordt.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

In totaal bestaat het bouwwerk uit 693 steentjes. De set wordt vanaf 12 maart 2024 verkocht voor 79,99 euro. De aanbevolen leeftijd is 18+.

McLaren Senna

Naast een Lego-set is er ter ere van Senna ook een volledige McLaren gebouwd. Een van die uitvoeringen is de LM. In onderstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je alles over die bijzondere sportwagen.