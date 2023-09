Deel dit: Share App Mail Tweet

Over deze Senna LM doet McLaren heel geheimzinnig | Sjoerds Weetjes 363

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Bij het hóren van de kleur oranje, de merknaam McLaren en de toevoeging LM denk je maar aan één model, de fabelachtige McLaren F1 LM. Maar er is een tweede optie, al is die niet zo bekend als die legendarische driezitter. Over de Senna LM doet McLaren heel geheimzinnig.

Hij bestaat, zo geeft McLaren toe, maar de heren en dames in het Engelse Woking sluiten verder de mond over de eveneens in oranje uitgevoerde supercar. Waarom de fabrikant zo mysterieus over de gelimiteerde sportcoupé doet, blijft onbekend.

McLaren Senna LM van MSO

De Senna LM is sowieso een product van MSO, wat staat voor McLaren Special Operations, en dat betekent dat er niet met de buitenwereld over projecten wordt gecommuniceerd anders dan met de gefortuneerde klant.

Onmogelijk om bij de auto te komen

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes toont Sjoerd je de McLaren Senna LM. Hij is al enkele jaren in Nederlands bezit, maar om bij de auto te komen was helaas onmogelijk.

Met de nadruk op was, want de Senna LM staat nu op neutraal terrein, in een showroom. En na toestemming van de eigenaar van het oranje monster was het dan eindelijk mogelijk de Senna LM te vereeuwigen in een aflevering van Sjoerds Weetjes.

Vervolg op eerdere afleveringen

De video over de McLaren Senna LM kun je zien als een vervolg op de reeks eerdere afleveringen van Sjoerds Weetjes. De LM legt een directe link met de Senna-video en een verband met de opname over de F1 GTR, terwijl de video over de McLaren F1 je meer vertelt over de MSO.

Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke week verschijnt er een nieuwe video. In elke aflevering behandelt Sjoerd een specifiek model met zijn bijzondere accessoires of unieke achtergrondverhaal.