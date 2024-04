Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Volkswagen T-Cross is vernieuwd

Voor bijna iedere ‘gewone’ auto bestaat wel een SUV-achtig alternatief. Voor de Polo is dat de T-Cross. Die is subtiel vernieuwd. Met een duik in de prijslijst kijken we wat de vernieuwde Volkswagen T-Cross te bieden heeft.

De Volkswagen T-Cross is een B-segment SUV op de technische basis van de Polo. Of: onder andere de Polo. Ook de Volkswagen Taigo, Audi A1, SEAT Arona, Skoda Kamiq en enkele modellen die niet in Europa worden geleverd staan op dit platform. Om de T-Cross bij de tijd te houden onderging het model onlangs een subtiele facelift. Eens kijken wat de T-Cross nu te bieden heeft.

Motoren Volkswagen T-Cross

Op technisch vlak zijn de wijzigingen niet groot. Het aanbod bestaat uit de bekende 1.0 TSI en 1.5 TSI. Die eerste naar keuze met 70 kW (95 pk) of 85 kW (115 pk) en de 1.5 altijd met 110 kW (150 pk). De instapper heeft altijd een handgeschakelde vijfbak, de 115 pk-versie standaard een zesbak of optioneel een zeventrapsautomaat. De 150 pk-versie heeft altijd een zeventrapsautomaat. De Volkswagen T-Cross heeft altijd voorwielaandrijving.

Prijzen Volkswagen T-Cross

De Volkswagen T-Cross was al niet per se de goedkoopste in het segment en dat blijft zo. Het nieuwe model is te bestellen vanaf 29.990 euro, mede te danken aan minstens ruim 6.000 euro aan bpm. Voor de 115 pk-variant ben je 33.990 euro kwijt, of 35.990 euro met automaat. Voor de krachtigste motorvariant betaal je minimaal 43.390 euro, mede doordat het bpm-bedrag bij dat model oploopt tot ruim 8.000 euro. Daarnaast hangt de krachtigste motor ook wel samen met de meest complete uitrustingsniveaus.

Uitrustingen Volkswagen T-Cross

De vernieuwde Volkswagen T-Cross is leverbaar als naamloos instapmodel (alleen met minst krachtige motor), als Life Edition, als R-Line en als R-Line Business. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 16-inch stalen velgen met wieldoppen, led-koplampen, verwarmbare buitenspiegels, stoffen bekleding. 20,3 cm digitaal instrumentarium, 16,5 cm centraal display, smartphone-integratie, handmatige airco, cruise control en de basis aan assistentie- en veiligheidssystemen. De wat hogere vanafprijs wordt dus goedgemaakt met een vrij complete standaarduitrusting.

Bij de Life Edition krijg je onder meer 17-inch lichtmetaal, getinte ruiten achter, keyless entry en starten, met leer bekleed stuurwiel, een uitgebreider infotainment met 20,3 cm groot scherm, draadloze smartphone-integratie, adaptieve cruise control en een achteruitrijcamera. De R-Line biedt vooral een sportievere aankleding, sportievere stoelen en automatische airco. De R-Line Business maakt het compleet met onder andere LED Matrix ID.Light-koplampen, geïntegreerde navigatie, draadloze smartphone-lader, 26 cm digitale cockpit en voorstoelverwarming.

Onze keuze valt deze keer op de Volkswagen T-Cross Life Edition met de 115 pk sterke motor en handbak. Dan heb je zowel qua uitrustingen als vermogen net wat meer dan het basismodel, zonder dat de prijs al te ver oploopt.

Exterieuraankleding

Interessant is dat de Life Edition de enige uitvoering is waarbij de metallic carrosseriekleuren geen meerprijs hebben. Bij de andere modellen, zelfs bij de R-Line Business, ben je nog 290 tot 590 euro meer kwijt voor een van de metallic-kleuren. Voor alle modellen is het kleurrijke Grape Yellow wel de standaardkleur. Bij de Life Edition is standaard grijs geselecteerd, maar we kunnen dus zonder extra kosten meer kleur in het leven brengen. Naast nog wat grijstinten, zwart en wit biedt de vernieuwde T-Cross daarvoor het genoemde geel, een grijzig lichtblauw en rood. Dat laatste wordt onze keuze.

Daarnaast kunnen we de standaard wielen zonder meerprijs omruilen voor 17-inh wielen met een ander design. Doen we. Ziet er toch een stuk beter en luxueuzer uit.

Interieuraankleding

Bij het interieur valt dan weer niets te kiezen: het blijft bij de zwarte stoffen bekleding. Overigens heeft ieder uitrustingsniveau stoffen bekleding. Niets mis mee. Grijze oppervlakken met een patroontje zorgen ervoor dat het er ook niet saai uitziet.

Pakketten en losse opties

Door naar de losse opties en pakketten, als eerste voor het interieur. Voor 390 euro kunnen we het standaard digitale instrumentarium vervangen door een versie met groter scherm. Voor 690 euro biedt het Multimediapakket onder meer geïntegreerde navigatie, draadloze smartphone-integratie en een onboard internetverbinding. De Plus-variant van dit pakket kost 1.890 euro en voegt daar nog spraakbediening en een Beats-audiosysteem aan toe. Daar hangt een ruimtebesparend reservewiel met krik- en moersleutel mee samen.

Overige pakketten zijn het Comfortpakket (290 euro0 en Designpakket (1.290 euro). Het Comfortpakket biedt stoelverwarming, een achteruitrijcamera en keyless entry & start. Met het Designpakket biedt vooral de meer geavanceerde IQ.Light-lichtfuncties en alsnog het grotere digitale instrumentarium.

Los kost het genoemde reservewiel 90 euro. Andere losse opties: voor 340 euro kunnen we automatische airco toevoegen. Een trekhaak kost 790 euro extra. Voor 290 euro krijg je parkeersensoren voor- en achter en voor een antidiefstalalarm betaal je hetzelfde bedrag. Opmerkelijk: de parkeersensoren ‘los’ bestellen kost dus hetzelfde als het Comfortpakket waar die sensoren samen met enkele andere zaken bij zijn inbegrepen.

Wij kiezen van dit alles alleen het ‘gewone’ Multimediapakket en het Comfortpakket.

De Volkswagen T-Cross zelf samenstellen

Onder de streep komt de prijs van de door ons samengestelde Volkswagen T-Cross uit op 34.970 euro. Daarmee is het zoals gezegd geen prijspakker. Aan de andere kant krijg je wel een aardig complete auto en helaas zijn deze prijzen in het B-segment tegenwoordig heel gangbaar. Echt duur is hij op die manier bekeken dus ook weer niet. Hoe zou jij de vernieuwde T-Cross samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden op www.volkswagen.nl.