Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte crossover met hoge instap is een aantrekkelijke occasion

Als pensionado ben je gelukkig nog fit en actief. Je trekt er graag op uit, maar in je volgende auto wil je wel een hogere instap. Ruimte doet er niet toe, want je bent toch altijd met z’n tweeën. Welke compacte crossover gaat het dan worden als occasion?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 15.000 euro. Vind je de Renault Captur niets? Bekijk dan de vergelijkbare Opel Mokka, die we eerder deze week hebben besproken, of wacht op onze derde aanrader op zaterdag.

Renault Captur (2013 – 2019)

Tja, de Captur geldt als de ‘grondlegger’ van deze klasse en mag dus niet ontbreken. Geheel naar verwachting is de Captur lekker comfortabel. Mede door de hogere zit lijkt hij in bochten wel wat meer over te hellen.

Het dashboard omvat een soort tablet, destijds was dat al heel modern. De bediening wijst eigenlijk zichzelf, inclusief de ingebouwde TomTom-navigatie. Het gemakkelijk variabele interieur is voor de wat oudere koper waarschijnlijk minder belangrijk.

De versie met automaat heeft altijd een 1,2 liter motor en rijdt gemiddeld ongeveer 1 op 14. Er staat een groot aanbod occasions in het land, zoals de tweekleurige ‘Dynamique’ (2017, 94.000 km) voor € 14.950 bij een autobedrijf in Schagen.

Let hier op bij deze occasion

De Captur laat zijn bestuurder soms schrikken met verontrustende teksten, zoals ‘Kans op motorschade!’. In de regel is er niet zoveel aan de hand, maar het is wel zaak de garage te laten kijken wat hiervan de oorzaak is/was.

(Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault)

(Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault) (Afbeelding: Renault)

De verlichtingsschakelaar gaat weleens stuk, daar moet een nieuwe in. Door vocht in de deur gaat een zijruit soms ineens open en niet meer dicht. Dat vraagt om een noodgreep èn een reparatie. De ladingsensor op de accu gaat af en toe stuk, als noodoplossing is die te omzeilen.