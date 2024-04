Deel dit: Share App Mail Tweet

Michel Perridon rijdt schade aan zijn Rimac Nevera van 2,8 miljoen euro

Michel Perridon is de trotse eigenaar van de eerste Rimac Nevera van ons land. De Telegraaf besloot de ondernemer een bezoekje te brengen. Daarbij wilde de journaliste graag een rondje mee in de angstaanjagend snelle EV, maar dat liep anders dan gepland.

Vorige maand nam Michel Perridon zijn peperdure bolide in ontvangst. Daar heeft hij grofweg 2,8 miljoen euro voor betaald. Omdat het een volledig elektrische auto betreft, bedroeg de bpm 0 euro. Anders was dat bij de zestiencilinders die de Bugatti-verzamelaar ook in zijn garage heeft staan. Ditmaal heeft hij de staatskas dus niet gespekt met tonnen aan bpm, maar op een andere manier eerde hij ons land wel met deze aankoop. De kleurstelling van zijn Rimac Nevera verwijst namelijk naar de Nederlandse vlag.

Telegraaf op bezoek bij Michel Perridon

Telegraaf-journaliste Charlotte Sun ging langs bij de Rotterdammer om hem te feliciteren en om zelf eens te ervaren hoe het voelt om in 1,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur te sprinten. Autovisie heeft dat uiteraard al gedaan tijdens onze rijtest met de hyper-EV.

In Kroatië heeft Michel Perridon proefgereden met een Nevera. “De hoeveelheid koppel en het gevoel in de auto was zo spectaculair, dat ik besloot er een te bestellen”, geeft hij tijdens het Telegraaf-interview aan. Nu staat zijn eigen Nevera op de oprit.

Schade aan de Rimac Nevera van 2,8 miljoen euro

Wel is het is allemaal nog even wennen. Perridon heeft aan dat het pas zijn tweede ritje is in het 1.914 pk sterke monster. Dat blijkt, wanneer de journaliste en hij terugkomen bij Buitenplaats Welgelegen na een kleine proefrit. De inrit loopt schuin af, maar de autoverzamelaar weet de voorkant te verhogen, waardoor de bumperlip van de Rimac Nevera over de klinkers schraapt.

“Ik had het knopje niet goed ingedrukt, waardoor de voorkant niet omhoog ging en ik heel even de grond heb aangeraakt”, legt Michel Perridon uit. “Geen stres, het hoort erbij. Niemand die het ziet”, zegt hij vrij onbezorgd. Als de cameraman de onderzijde van de voorbumper vastlegt, zien we echter een aantal diepe krassen. Auw.