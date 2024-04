Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Citroën ë-C3 maakt het de Dacia Spring lastig

De nieuwe Citroën ë-C3 zou wel eens een groot succes kunnen worden. Voor nauwelijks meer dan de prijs van een Dacia Spring biedt hij veel interessantere specificaties. Liever niet elektrisch? Dan is er een nog voordeliger benzineversie. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

De nieuwe Citroën C3 is iets anders dan het uitgaande model. Geheel volgens de laatste mode heeft de nieuwe generatie namelijk wat crossover-trekjes. Toch blijft het meer een hoge hatchback dan een mini-SUV. Belangrijker is dat het nieuwe model meer dan ooit is gericht op een zo laag mogelijke verkoopprijs en dat geldt zelfs voor de volledig elektrische versie. Wist je trouwens dat de nieuwe C3 sterk is gebaseerd op een C3 die al in 2022 in (o.a.) India werd geïntroduceerd? Eerder deze maand maakte Citroën ook bekend dat er een iets grotere versie komt, de C3 Aircross, die zelfs plaats kan bieden aan zeven personen.

Motoren Citroën C3

De nieuwe Citroën C3 is leverbaar met twee aandrijflijnen. Ten eerste is er de 1.2 Turbo, met een 74 kW (100 pk) en 205 Nm sterke driecilinder benzinemotor. Daarnaast is er de Citroën ë-C3 met 83 kW (113 pk) en 120 Nm sterke elektromotor. Beide modellen accelereren in ongeveer 11 seconden naar de 100 km/u. Wel gaat de benzineversie door tot 183 km/u, terwijl de ë-C3 is begrensd op 135 km/u. De benzineversie heeft een gemiddeld verbruik van 5,6 l/100 km. De ë-C3 heeft dankzij een 44 kWh batterij en een gemiddeld verbruik van 15 kWh/100 km een actieradius van tot 324 km. Dit zijn alle WLTP-waarden.

Uitrustingen Citroën (ë-)C3

Voor de uitrustingen houdt Citroën het aanbod ook overzichtelijk. De Citroën C3 is er alleen als You en Max. De You beschikt standaard over onder meer 16-inch stalen velgen, led-koplampen, elektrisch verstelbare buitenspiegels, stoffen bekleding, een head-up display, airco en elektrisch bedienbare ruiten voor. Er is géén infotainmentsysteem, wel een smartphonehouder en connectiviteit via Bluetooth en/of USB-aansluitingen. Ook zijn heel wat veiligheids- en assistentiesystemen aanwezig, waaronder cruise control. De Citroën ë-C3 vult dat nog aan met onder meer een 7,4 kW boordlader, een elektrische handrem en een EV-routeplanner-app voor de smartphone.

Citroën Citroën

Citroën Citroën

De Citroën C3 Max biedt aanvullend nog onder andere 17-inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, een geluidswerende voorruit, een met kunstleer bekleed verwarmbaar stuurwiel, Advanced Comfort Seats (in hoogte verstelbaar, de standaardstoelen zijn dat niet), een achteruitrijcamera, een 10,25-inch centraal touchscreen met geïntegreerde navigatie, infotainment via (draadloos) Apple CarPlay en Android Auto, spraakbediening en een aantal online diensten. Ook biedt de Max meer mogelijkheden voor visuele aankleding. De ë-C3 biedt aanvullend onder meer een armsteun tussen de voorstoelen en interieurvoorverwarming tijdens het opladen.

Prijzen Citroën C3

Hier wordt het pas echt interessant: de Citroën C3 is al leverbaar vanaf 20.690 euro. Daarmee behoort hij tot de voordeligste gloednieuwe auto’s. Voor deze instapprijs krijg je de benzinemotor. Zowel het hogere uitrustingsniveau Max als de elektrische ë-C3 in standaarduitvoering hebben een vanafprijs van net boven de 24.000 euro. De ë-C3 is als Max leverbaar vanaf 28.790 euro.

Als je op zoek bent naar een (relatief) voordelige nieuwe auto, vormt standaarduitvoering You natuurlijk al een prima aanbod. Toch willen wij wel de Advanced Comfort Seats en enkele andere uitrustingen van de Max. Hoewel dat voor de verdere configuratie niet zo veel uitmaakt, gaan wij dan ook maar voor de ë-C3, de goedkoopste EV van Nederland met een actieradius waar je echt iets aan hebt.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Citroën C3 geleverd in een lichte tint grijsblauw. Optioneel voor 200 euro is wit. Voor 600 euro mag je kiezen uit zwart, donkergrijs of helder donkerblauw. Donkerrood kost tot slot 780 euro extra. Afhankelijk van de gekozen kleur wordt het dak bij de Max uitgevoerd in contrasterend wit of zwart. De standaardkleur is al best leuk, dus laten we dan maar wat geld besparen door het daarbij te houden.

Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën

Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën

Andere wielkeuzes zijn er niet, dus zijn we met de exterieuraankleding snel klaar.

Interieuraankleding

Andere bekledingsmogelijkheden zijn er ook niet. De Citroën C3 Max wordt altijd geleverd met zwart-met-lichtgrijze bekleding.

Pakketten en losse opties

De optielijst is ook al kort: er staat maar één item op. Dat is een 11 kW driefase boordlader, ter vervanging van de standaard 7,4 kW éénfase boordlader. Laten we dat dan toch maar doen, vlot kunnen opladen is wel zo handig.

De Citroën C3 zelf samenstellen

Uiteindelijk hebben we de prijs van onze Citroën (ë-)C3 opgedreven tot 29.190 euro. Toegegeven, écht betaalbaar is dat niet meer. Aan de andere kant hebben we ook wel gekozen voor een uitvoering met bijna alles erop en eraan. De standaard Citroën C3 is al een zeer interessant aanbod en hoe dan ook blijft de Citroën ë-C3 met zijn combinatie van prijs en prestaties een van de meest interessante elektrische auto’s die nu op de markt zijn. De nieuwe (ë-)C3 zelf samenstellen? Dat kan op www.citroen.nl.

Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën