Waarom Citroën wel degelijk het Dacia van Stellantis wordt

De betaalbare, elektrische Citroën ë-C3 wordt een bestseller, dat kan bijna niet anders. Hij is relatief goedkoop, simpel en biedt klanten weinig keuze. Wordt Citroën daarmee het Dacia van Stellantis?

Jazeker, al ontkent Citroën-baas Thierry Koskas dat natuurlijk. Hij moet lachen om onze vraag of Citroën een budgetmerk à la Dacia wordt. “Wij houden niet van het woord ‘budget’.”

Citroën als ‘populair’ merk

Dat zal ongetwijfeld, maar hoe moeten we het merk Citroën dan wél aanduiden. “Wij gebruiken liever het woord ‘populair'”, grijnst Koskas. “Wij stellen onszelf als doel om e-mobiliteit betaalbaar te maken.”

De eerste stap daarin is de nieuwe Citroën ë-C3, die voor een vanafprijs van 24.290 euro een bereik van 320 kilometer biedt. In 2025 komt er een variant met 200 kilometer range voor minder dan 20 mille.

Met leveranciers om tafel

Hoe Citroën de ë-C3 zo betaalbaar heeft weten te houden? Het merk is opnieuw om tafel gaan zitten met leveranciers om te onderhandelen over prijzen van onderdelen.

Ook heeft de fabrikant in een paar gevallen gekozen voor nieuwe leveranciers en is het zogeheten Smart Car-platform (ontwikkeld voor markten zoals India en Zuid-Amerika) redelijk kostenefficiënt.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Geen aanvullende opties meer

Verder kleedt Citroën zijn leveringsprogramma uit. De ë-C3 is er maar in twee uitvoeringen: You en Max. Er zijn verder geen opties te krijgen. Eerst was het plan overigens om met drie niveaus te komen.

“We willen het onze klanten makkelijker maken”, zegt Koskas. Als wij hem erop wijzen dat het gewoon een bezuiningsmaatregel is, ontkent hij. “Nee hoor”, lacht hij charmant.

Nog minder keuze

“Dat onze productiekosten hierdoor lager uitvallen, is een gunstig neveneffect”, houdt Koskas vol. Volgens hem is het met name belangrijk dat het keuzeproces voor klanten eenvoudiger wordt.

“We zullen later nog veel verder gaan”, belooft de topman. “Dan is er bijna niks meer te kiezen.” Hoe de klant daarmee wordt geholpen? Wij begrijpen het niet helemaal.