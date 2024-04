Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe budget-EV van Citroën biedt plek aan zeven personen

In Frankrijk is het doek getrokken van de nieuwe Citroën C3 Aircross. Een B-segmenter die ruim genoeg is voor zeven personen. De SUV komt met (hybride) verbrandingsmotoren en als EV in de vorm van de Citroën ë-C3 Aircross.

Het nieuwe model staat op het Smart Car-platform van Stellantis. Dit platform is ontwikkeld voor elektrische auto’s, maar kan ook verbrandingsmotoren huisvesten. Het is een relatief simpel platform dat het productieproces vereenvoudigt. Om die reden kan ook de standaard Citroën ë-C3 voor een spotprijs worden aangeboden.

Citroën ë-C3 Aircross komt met zeven zitplaatsen

De Fransoos is nauw verwant aan de recent onthulde Opel Frontera. Maar waar de Opel vooralsnog enkel als vijfzitter lijkt te verschijnen, meldt het Franse merk trots dat de Citroën ë-C3 Aircross als eerste in zijn segment met zeven zitplaatsen komt.

Met een lengte van 4,39 meter is de Citroën ë-C3 Aircross iets langer dan de Frontera, maar nog altijd erg compact voor een zevenzitter. We zijn dan ook benieuwd hoe de EV er vanbinnen uitziet. “De beide stoelen van de achterste zitrij zijn heel handig in de vloer van de bagageruimte weg te klappen”, schrijft Citroën in zijn persbericht over de stoelen die vermoedelijk enkel voor kleine kinderen bedoeld zijn.

Design van de Citroën ë-C3 Aircross geïnspireerd op de Oli

Net als de standaard ë-C3, is de nieuwe ë-C3 Aircross getekend in de nieuwe stijl van het merk. Die designtaal zagen we eerder al op de Oli, een EV-conceptcar van het merk.

Eerder maakten we een exclusieve Autovisie-video waarin we met die peperdure one-off door het centrum van Amsterdam banjerden. De Citroën ë-C3 Aircross deelt verschillende designkenmerken met dat rijdende studiemodel.

Verschillende aandrijflijnen en EV

De nieuwe Citroën (ë-)C3 Aircross komt met verschillende aandrijflijnen. Welke dat precies zijn, is nog niet duidelijk, maar het merk spreekt over een benzinemotor, een hybride aandrijflijn en een volledig elektrische versie. Ook is nog niet bekend hoeveel hij zal kosten, maar ga uit van een scherpe prijs. Dat geldt immers ook voor zijn EV-broertje, de ë-C3.