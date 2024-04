Deel dit: Share App Mail Tweet

De Skoda Kodiaq is zó ruim dat je erin kunt verdwalen

Welk volumemerk binnen de Volkswagen-groep heeft het sterkste imago. Wij zouden zeggen: Skoda. Het schurkt dicht tegen Volkswagen aan, maar biedt tegen een lagere prijs meer ruimte en meer uitrusting. En dat maakt deze nieuwe Skoda Kodiaq buitengewoon interessant.

Een goed verhaal moet een invalshoek hebben, iets verrassends of opmerkelijks om de lezer – en in dit geval de kijker – naar binnen te trekken. En daar wringt de schoen. Een Skoda Kodiaq is niet opvallend, niet gek, niet speciaal.

Skoda Kodiaq voor zaterdagfamilies

Een Skoda is hartstikke middle-of-the-road en wordt door zaterdagfamilies gebruikt om op zaterdag, of op andere dagen, typische zaterdagfamiliedingen te doen, samen met andere zaterdagfamilies. En daarin is de Kodiaq best succesvol.

In 2023 was hij de bestverkochte SUV van Skoda na de elektrische Enyaq iV. Zijn grootste manco was toen het gebrek aan hybridetechniek, dus daar brengt deze nieuwe generatie verandering in. Net als voorheen deelt de Kodiaq zijn MQB-platform met de Volkswagen Tiguan.

Groter dan Volkswagen Tiguan

Hij is echter een stuk groter, met een lengte van 4,76 meter. In vergelijking met de vorige Kodiaq is hij 6 centimeter gegroeid, bij een gelijkblijvende wielbasis van 2,79 meter. De bagageruimte is enorm, met standaard 910 liter inhoud en met neergeklapte achterbank zelfs 2105 liter.

Als mild hybrid en stekkerhybride

De Skoda Kodiaq is er als 150 pk leverende mild hybrid, met een 1,5-liter benzinemotor met cilinderuitschakeling, maar ook als plug-in hybride. Die laatste is 204 pk sterk en heeft een 27,5 kWh-batterij, waarop hij een elektrische actieradius van 100 kilometer zou moeten kunnen halen.

Jammer genoeg is de plug-in hybride alleen als vijfzitter te bestellen. Wie zeven zitplaatsen wil, is veroordeeld tot de mild hybrid. Beide varianten hebben een automaat met dubbele koppeling. De mild hybrid heeft zeven versnellingen de plug-in hybrid zes.

Die laatste kan worden opgeladen met 11 kW AC of 50 kW DC. Opladen tot 80 procent normaal gesproken in 2,5 uur. Aan een snellader in 25 minuten. De Skoda Kodiaq debuteert als First Edition en Business Edition, beide als mild-hybrid. De First Edition kost 44.990 euro. De Business Edition 47.990 euro.