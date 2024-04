Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote Duitse SUV is nu een betaalbare occasion

Ja, je wilt ook een SUV, zoals zovelen, maar niet zomaar één. Zo’n auto is natuurlijk lekker stoer, maar je wilt komen voorrijden in een auto die bewondering oproept, geen vragen. Je wilt een ruim, rijdend statussysmbool, van een Dúits merk dat niemand kan missen. Deze occasion is een goede optie.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 20.000 euro; een SUV in het hogere segment. Vind je de BMW X3 niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of aankomende zaterdag.

BMW X3 (2010 – 2017)

De X3 is een èchte BMW. Ondanks het gewicht en de wat hogere zit stuurt hij mooi precies en hij is comfortabel geveerd zonder ooit ‘zompig’ aan te voelen. De 2,0-liter motor is liefst 135 kW/184 pk sterk, maar toch mooi soepel en stil. Daarbij heeft de achttraps automaat ook een belangrijke bijrol. Los daarvan is de bagageruimte met minimaal 550 liter inhoud ook de grootste van dit drietal. Je kunt het maar nodig hebben!

De occasion mag ook een aanhangwagen van twee ton trekken. Er is best wat aanbod, maar de X3 blijkt populair en dùs komen we bij een iets meer ervaren exemplaar uit: in Velsen-Noord staat een zilvergrijze ‘High Executive’ (2014, 188.000 km) voor 19.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De vacuümpomp van de rembekrachtiging kan onvoldoende smering krijgen en daardoor vastlopen. Daardoor valt de bekrachtiging weg en het lijkt meteen alsof de BMW helemaal niet meer remt. De X3 moet dan op transport naar de garage, doorrijden is te gevaarlijk.

De elektrische waterpomp van een benzinemotor kan er ook mee stoppen, met grote kans op oververhitting van de motor. Bij dezelfde motoren komt een te lage oliedruk voor en dat komt door metaalslijpsel van de distributieketting in de oliedrukregelaar. Dat is eveneens een dure reparatie.