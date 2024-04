Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion rijd je voor 20.000 euro in een statussymbool

Je wilt een SUV, zoals zovelen tegenwoordig, maar niet zomaar één. Het moet een auto zijn die bewondering oproept; een ruim, rijdend statussymbool van een Duits merk. Het budget voor deze occasion is dan ook wat ruimer: maximaal 20.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 20.000 euro; een SUV in het hogere segment. Niet tevreden met onze keuze voor de Audi Q3? Kom dan terug op donderdag en zaterdag, want dan hebben we twee andere opties voor je.

Audi Q3 (2015 – 2018)

Achterin is de Audi Q3 niet overdadig ruim, maar ach… hoe vaak zit daar iemand? De bagageruimte is met 460 liter minimaal ook niet zo overdadig. Het interieur is typisch Audi, keurig afgewerkt, ingetogen, ergonomisch dik in orde, maar wel een beetje zakelijk. De voorstoelen zitten voortreffelijk.

De Q3 rijdt ook lekker, met een sportief randje, al is de afstemming van het onderstel vrij hard. De 1.4 TFSi is in ons land sterk genoeg. Bij een autobedrijf in Hengelo staat een vers geïmporteerde en rijk uitgeruste 1.4 met S-Tronic-automaat (2015, 88.000 km) voor € 19.950.

Hier moet je op letten

Mooi: als de achterlichten niet meer werken, nemen het mistachterlicht en de achteruitrijlampen die functie over. Dat moet wel even gemaakt worden, natuurlijk. Niet werkende ruitenwissers worden veroorzaakt door een defecte schakelaar.

De centrale deurvergrendeling laat het ook weleens afweten, maar afsluiten met de sleutel kan dan altijd nog. De automatische transmissie houdt er eveneens soms mee op. Dat kàn de zekering van de transmissiehendel veroorzaken, maar het kan ook de ‘bak’ zelf zijn en dat wordt een dure ingreep.