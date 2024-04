Deel dit: Share App Mail Tweet

Ezel stoot zich geen twee keer aan zelfde steen. Alfa Romeo wel!

We schreven het eerder vandaag: Alfa Romeo verandert op het laatste moment de naam van de Milano, vanwege kritiek van de Italiaanse overheid. Maar wist je dat het automerk in 2009 precies dezelfde fout heeft gemaakt. Oeps!

Een ezel stoot zich over het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen, maar Alfa Romeo dus wel. Zo’n vijftien jaar geleden werkte de fabrikant aan de opvolger van de 147, die in 2010 op de markt zou komen als Giulietta, maar eerst Milano zou gaan heten.

Conflict tussen Alfa Romeo en personeel

Alfa Romeo hield tot eind november 2009 vast aan die naam, maar koos uiteindelijk op het laatste moment voor Giulietta. Waarom? Omdat Alfa Romeo toen een conflict had met zijn eigen medewerkers, die woest waren over de verhuizing van het bedrijf van Milaan naar Turijn.

Alfa Romeo werd in 1910 opgericht in Milaan en is daarna zo’n honderd jaar actief geweest in de stad, totdat eigenaar Fiat besloot dat alle bedrijfsonderdelen naar Turijn moesten verhuizen om de kosten te drukken. De laatste Alfa-medewerkers vertrokken in februari 2010 uit Milaan.

Autovisie met Milano op de cover

Omdat de Milano als opvolger van de 147 zou voelen als een dolk in de rug van het personeel, werd vlak voor de officiële onthulling op 30 november 2009 besloten om de naam te veranderen. Tijdschriften, waaronder Autovisie, hadden toen al officiële foto’s van de Milano.

Foto’s van een Giulietta met Milano-badge achterop dus. Bij Autovisie kwam het besluit van Alfa kennelijk ná de deadline, want wij hebben de Giuletta nog als Milano op de cover en op de nieuwspagina’s gehad. Tja, konden we ook niks aan doen…