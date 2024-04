Deel dit: Share App Mail Tweet

Ronduit bizar! Alfa Romeo Milano krijgt plotseling andere naam

We hebben voor de zekerheid op de kalender gekeken: is het nog steeds 1 april? Want het persbericht over de naamsverandering van de Alfa Romeo Milano is zó laconiek, dat we het bijna niet serieus namen.

We schreven er gisteren over. De Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling is niet blij met de naam Alfa Romeo Milano. Hij vindt dat een auto die naar Milaan is genoemd in Italië gebouwd moet worden, niet in Polen.

Alfa Romeo Milano niet Italiaans

De minister haalt daarbij een Italiaanse wet aan, die normaal gesproken wordt gebruikt om bijvoorbeeld Parmezaanse kaas te beschermen. Alleen kaas uit de regio Parma mag zo worden genoemd, andere niet. En volgens die logica mag de Milano geen Italiaanse naam dragen.

Nou zou je verwachten dat Alfa Romeo die kritiek naast zich neer legt en doorgaat met het promoten van zijn nieuwe compacte cross-over, maar nee… Het merk heeft kennelijk koortsachtig vergaderd en opeens besloten om de Milano om te dopen tot Alfa Romeo Junior.

Wat een enorme verspilling!

Ronduit bizar! De ontwikkeling van de Milano heeft jaren geduurd en honderden miljoenen gekost. Heeft in al die tijd niemand dit probleem zien aankomen? En nu kan ook al het promotiemateriaal de shredder in. Wat een verspilling van geld, tijd en materiaal!

Maar Alfa Romeo kan het niks schelen, kennelijk. De fabrikant heeft een persbericht uitgestuurd dat heel simpel zegt: ‘Naam Milano niet oké? Junior dan!’ Je zou bijna denken dat Alfa Romeo onder een hoedje speelt met de Italiaanse overheid en dat dit één grote publiciteitsstunt is.

Bedankt voor de publiciteit

Alfa Romeo gelooft dat de naam Milano volledig legaal is, zo lezen we verder in het persbericht, ook al beweert de minister van Economische Ontwikkeling van niet. Toch heeft Alfa Romeo besloten om Milano te vervangen door Junior. Dit om geen onnodige spanningen te creëren.

Er zit wel een mooie knipoog in de tekst. Alfa Romeo wil de Italiaanse regering bedanken, staat er, “voor de gratis publiciteit als gevolg van dit debat”. Nou en of, dit had de pr-afdeling van het merk niet beter kunnen doen.

“We hebben besloten om de naam te veranderen, ook al hoeven we dat eigenlijk niet te doen, omdat we controverse willen vermijden”, aldus Alfa-topman Jean-Philippe Imparato. Volgens hem heeft de Milano – nu de Junior – zoveel aandacht gehad de afgelopen dagen, dat de Alfa-website erdoor is gecrasht.

Alfa Romeo Milano wordt Junior

Alfa Romeo Junior is een historische naam, die teruggrijpt op de GT 1300 Junior uit 1966. De sportwagen werd aangedreven door een 1290 cc benzinemotor met 89 pk. Uiteindelijk zijn er 92.000 stuks van de klassieke Junior verkocht.