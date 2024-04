Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe baby-Volvo: Volvo EX30

De Volvo EX30 maakt een vliegende start. Hij is nauwelijks op de markt of je ziet hem al overal rijden. Een introductie is dus bijna niet meer nodig, maar we nemen toch even een duik in de prijslijst voor een gedetailleerde kennismaking.

Heeft de Volvo EX30 nog introductie nodig? We hebben er op onze website en in het magazine al genoeg over geschreven. Nog even in het kort dan: de EX30 is het nieuwe, volledig elektrische instapmodel van het merk. De auto is 4,2 meter lang en daarmee zoekt Volvo dus voor het eerst het compacte segment op (ja, de Volvo 480 was ongeveer even lang, maar had een heel andere positionering). In bredere zin is de EX30 een interessante nieuwkomer op de elektromarkt, want hij biedt interessante specificaties tegen een prijs die relatief gezien meevalt.

Aandrijflijnen Volvo EX30

Er zijn drie aandrijflijnen. De standaard Volvo EX30 is de Single Motor, met een vermogen van 200 kW (272 pk) en een koppel van 343 Nm, met aandrijving op de achterwielen. In 5,7 seconden zit je op 100 km/u. Een 51 kWh batterij maakt een actieradius van 334 tot 337 km (WLTP). Daarboven staat de Single Motor Extended Range, met dezelfde elektromotor maar een grotere batterij. Dankzij 69 kWh kom je 471 tot 476 km ver (WLTP). Opvallend: ondanks de gelijke aandrijflijn en grotere (lees: zwaardere) batterij zit de Extended Range al na 7,3 seconden op de 100 km/u. Ook mag hij 1.600 kg aan de haak slaan in plaats van 1.000 kg.

Het topmodel is de Twin Motor Performance. De twee elektromotoren zorgen samen voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 315 kW (428 pk) en 543 Nm koppel. De 100 km/u is al na een indrukwekkende 3,6 seconden bereikt. Ook de Twin Motor Performance heeft de grotere batterij, nu goed voor 448 tot 450 km (WLTP). Het trekgewicht blijft 1.600 kg.

Uitrustingen Volvo EX30

De Volvo EX30 is daarnaast leverbaar in drie uitrustingsniveaus: Core, Plus en Ultra. De Core biedt onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, stoffen bekleding, uitgebreid Google-infotainment met Maps-navigatie, adaptieve cruise control, parkeerassistentie achter (incl. camera) en de gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen.

De Plus breidt dat uit met onder andere 19-inch lichtmetalen wielen, keyless entry & start, tweezone klimaatcontrole, een Harman Kardon audiosysteem, een elektrisch bedienbare achterklep, Pilot Assist en parkeerassistentie voor. Topmodel Ultra maakt de lijst compleet met onder meer een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen, nog meer parkeerassistenten en een 22 kW boordlader.

Prijzen Volvo EX30

Voor 36.795 euro krijg je de Single Motor in Core-uitvoering, voor de Extended Range zit je op 41.495 euro. De Volvo EX30 Twin Motor Performance heeft een vanafprijs van 49.995 euro en dan zit je ook meteen op uitrustingsniveau Plus. De duurste uitvoering is de Performance Ultra, leverbaar vanaf 52.995 euro.

Onze keuze gaat uit naar de Volvo EX30 Single Motor Extended Range. Die is echt al krachtig genoeg, maar biedt wel net dat beetje extra actieradius. Dan investeren we ook maar gelijk in uitrustingsniveau Plus.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur is hoe dan ook Cloud Blue, een niet-metallic grijsblauw. Optionele kleuren zijn gebruikelijke tinten zoals zwart, wit en grijs, maar ook fel, bijna fluorescerend geel. Iedere optionele kleur heeft een meerprijs van 795 euro. Het geel is een lekker statement in de grijze massa op de weg en de Volvo EX30 kan het goed hebben, maar wij gaan toch voor het standaard grijsblauw.

De voor de gekozen uitvoering standaard 19-inch velgen kan je voor 670 euro vervangen door 20-inch exemplaren met een ander aerodynamisch design. Laten wij ook even zitten.

Interieuraankleding

Het interieur is standaard uitgevoerd in heel donker blauw met zwart. Voor 600 euro is heel donker groen in combinatie met donkergrijs een optie. Lastige keuze: het blauw past het beste bij onze exterieurkleur, maar het interieur is ook wat erg donker. Na wikken en wegen gaan we toch voor het iets lichtere groene interieur.

Pakketten en losse opties

De optielijst is lekker kort. Daar staan maar vijf opties op: getint glas achter (395 euro), een inklapbare trekhaak (1.195 euro), stuur- en voorstoelverwarming (360 euro), een complete winterwielset (2.200 euro) en elektrisch verstelbare voorstoelen (795 euro). Wij kiezen voor het getinte glas en de stuur- en stoelverwarming.

De Volvo EX30 zelf samenstellen

Daarmee komt de totaalprijs van onze Volvo EX30 uit op 45.690 euro. De configurator vermeldt ook meteen dat de door ons gekozen configuratie op dit moment een levertijd heeft van vier tot vijf maanden, maar dat kan natuurlijk van tijd tot tijd verschillen. Heb jij interesse in de Volvo EX30? Bekijk alle uitvoeringen en uitrustingsmogelijkheden in de configurator op www.volvocars.com/nl.

