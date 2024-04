Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe de Alfa Romeo Milano de Italiaanse wet overtreedt

De Alfa Romeo Milano wordt gebouwd in Polen. Dat scheelt 10.000 euro op de vanafprijs, aldus Stellantis-chef Carlos Tavares. Maar hij komt er wel mee in de problemen met de Italiaanse overheid.

De Italiaanse minister Adolfo Urso is boos. Waarom? Omdat de Alfa Romeo Milano is genoemd naar Milaan. En dat kan niet, vindt Urso, omdat de elektrische cross-over niet in Italië, maar in Polen wordt gebouwd.

Alfa Romeo Milano in Milaan

Volgens Urso is er een wet die zegt dat niet-Italiaanse producten geen Italiaanse naam mogen hebben. “Een auto die in Polen wordt gebouwd, kan geen Milano heten”, zegt hij. “Volgens de wet mag je geen consumenten misleiden, dus moet een auto die Milano heet in Italië worden geproduceerd.”

Stellantis heeft geen commentaar op de kritiek van Urso. De wet waar de Italiaanse minister het over heeft, wordt over het algemeen gebruikt voor voedselproducten. Om een voorbeeld te geven: het is een Nederlandse kaasproducent verboden om de aanduiding ‘Parmezaanse kaas’ te gebruiken.

Productie in Italië moet omhoog

Italië is vastberaden om de autoproductie in het land te verhogen en heeft vaker kritiek geuit op Stellantis. Het autoconcern – dat zo’n 750.000 auto’s per jaar in Italië bouwt – aast op subsidie en andere steun van de overheid, maar heeft die tot nu toe slechts in beperkte mate gehad.

Met benzinemotor en als EV

De Alfa Romeo Milano staat op het CMP-platform van Stellantis. Hij is er met een 136 pk sterke 1,2-liter driecilinder met mild-hybrideondersteuning, maar ook als volledig elektrische auto met 156 of 240 pk. Op zijn 54 kWh-accu haalt de Milano zo’n 400 kilometer.