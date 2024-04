Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze Google Maps-instelling bespaar je veel benzine

De prijzen van diesel en benzine zijn hoog. Daarbij moeten we de uitstoot van stikstof, CO2 en andere uitlaatgassen steeds verder terugdringen. Google Maps kan je hier een handje bij helpen met een handige instelling voor je navigatie om brandstof te besparen.

Je kunt naast een snelste of kortste route ook kiezen voor de meest ecologische route. Dit is de route waarmee je het minst aantal liters aan brandstof kwijt bent. Wil je altijd zo zuinig mogelijk rijden? Dan is dat eenvoudig aan te zetten.

Benzine besparen met nieuwe navigatie-instelling Google Maps

Google Maps laat in de app een route zien waarmee je brandstof bespaart. Bij sommige ritten laat de navigatie-software je zelfs weten hoeveel benzine je ongeveer minder verbruikt. Logischerwijs speelt het soort auto een grote rol. Diesels verbruiken immers minder op hoge snelheden dan benzine. In de app kan je daarom aangeven wat voor een auto je rijdt.

(Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps)

Hoewel elektrische auto’s niets uitstoten – uit een uitlaatpijpje – en niets te maken hebben met de benzineprijs, is de optie in Google Maps ook voor EV-rijders wellicht een aantrekkelijk. Elektriciteit is namelijk ook een stuk duurder geworden, daarbij hoef je met de efficiëntere route wellicht minder vaak te stoppen om te laden. Je kan ook standaard ‘voorkeur voor brandstofzuinige routes’ aanzetten.

Ecologische voetafdruk verminderen

Google rolde in 2021 de functie om benzine te besparen al uit in andere landen. Hoewel het jou misschien een paar euro per keer bespaart, is de totale impact van de functie volgens de tech-gigant groot. Het gebruik van de navigatie-instelling in Google Maps heeft wereldwijd een hoeveelheid uitstoot verminderd dat vergelijkbaar is met 100.000 rondrijdende auto’s. Hoewel dit slechts een klein aandeel is in de totale uitstoot van schadelijke stoffen, kan het nooit kwaad om minder geld aan benzine kwijt te zijn en minder schadelijke stoffen uit te stoten.