Zo bizar veel belasting betaal je nu per liter benzine

Brandstofprijzen in Nederland zijn schreeuwend duur. Een flink deel van het vermogen dat je voor benzine betaalt, gaat als belasting linea recta naar de staatskas. Maar hoe groot is dat deel precies?

Een litertje benzine kost je volgens de ANWB gemiddeld 2,08 euro in Nederland (al kun je in deze provincie véél goedkoper tanken). We hebben het dan nog niet eens over Euro98 (2,34 euro per liter), waar de voorkeur van veel autofanaten naar uitgaat.

De productiekosten van benzine

De prijs van brandstof is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst de kosten voor de ruwe olie, het hoofdbestanddeel van de meeste brandstoffen. Deze prijs vertegenwoordigt ongeveer 21 procent van het tarief dat je aan de pomp betaalt. Deze olie moet vervolgens geraffineerd, getransporteerd en opgeslagen worden. Ook moet je de kosten voor onder meer personeel en materiaal niet vergeten.

Dubbele belasting: accijns én btw op brandstof

Toch komt de echte klapper pas nadat de accijns meegerekend wordt. Deze heffing bedraagt momenteel 78,91 cent per liter ongelode benzine. De accijnzen op diesel (51,53 cent) en lpg (18,62 cent) liggen lager.

Maar dan is de Belastingdienst nog niet uitgespeeld. Over dit totaalbedrag (inclusief accijns!) wordt nog eens 21 btw gerekend. Er wordt dus belasting op belasting gerekend. Bij een benzineprijs van 2,08 euro per liter, gaat er dus zo’n 1,15 euro naar de Belastingdienst. Dat is ruim 55 procent van de brandstofprijs die jij betaalt.

Brandstofprijs vanaf 2025 nog hoger

Hoewel we op dit moment al met buikpijn naar het tankstation rijden, mogen we volgens de overheid nu nog in onze handjes knijpen. We worden namelijk nog gematst. “Tot 31 december 2024 is de accijns op benzine, diesel en lpg verlaagd om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten”, schrijft de Rijksoverheid. “Daarnaast krijgt de accijns in 2024 geen inflatiecorrectie. Daarom blijven de accijnstarieven hetzelfde als in 2023.”

Desondanks staan we momenteel in de top vijf duurste landen om benzine te tanken. Gelukkig zijn er manieren om de kosten te drukken: hier lees je acht tips om zuiniger te rijden.