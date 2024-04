Deel dit: Share App Mail Tweet

Camper uit de winterstalling? Check deze punten voor vertrek

Nederlanders is gek op campers. Op dit moment staan er ruim 193.000 op kenteken en een flink deel daarvan zal op korte termijn ontwaken uit zijn winterslaap. Haal jij je camper binnenkort ook uit de winterstalling? Check dan deze aandachtspunten, zodat je veilig de weg op kunt.

Heb je nog geen camper? Neem dan eens een kijkje bij deze betaalbare, vintage kampeerwagen. Niet alleen is hij wegenbelastingvrij en in ogenschijnlijk goede staat, ook is hij toekomstbestendig. In de neus ligt namelijk geen dieselmotor en dus heb je voor milieuzones voorlopig niets te vrezen.

Checklist voordat je op pad gaat met je camper

Goed, nu wenden we ons weer tot de 193.000 mensen die al wel een camper in bezit hebben en deze binnenkort weer van stal halen. Hier volgt een korte checklist om door te lopen als je je camper uit de winterstalling haalt.

1. Controleer de banden

Allereerst is het van belang de banden(spanning) te controleren. Niet alleen kan het zijn dat er gedurende zijn maandenlange rustperiode lucht is ontsnapt, ook kan er een vlak stuk op de band zijn ontstaan. Dat laatste is te voorkomen door je camper op bokjes te plaatsen, of gedurende de stallingsperiode af en toe te verplaatsen. Daarnaast kan het rubber zijn uitgedroogd (wat afkeur kan betekenen bij de apk).

2. Controleer de remmen

De meeste campereigenaren zullen weten dat ze de handrem er tijdens de winterstalling beter niet aan kunnen trekken. Remmen kunnen namelijk vast komen te zitten als ze een lange tijd niet worden gebruikt. Controleer daarom voor een lange rit of de remmen nog naar behoren werken.

3. Check of alle verlichting van je camper werkt

Voordat je op pad gaat is het ook van belang de verlichting te checken. Een helpende hand die de rem intrapt en de alarmlichten, het grootlicht en het mistlicht inschakelt terwijl jij een rondje om de camper loopt, komt daarbij goed van pas.

4. Peil alle vloeistoffen

Uiteraard is het ook van belang dat je vloeistoffen op peil zijn. Dus controleer het niveau van de koelvloeistof, (zelfgemaakte) ruitenwisservloeistof en motorolie. Check ook of je remvloeistof nog helder van kleur is.

5. Reinig de watertanks van je camper

De NKC, kort voor Nederlandse Kampeerauto Club, tipt op zijn site nog om na de periode in de winterstalling de watertanks te reinigen. Doe dit door enkele minuten water door de tanks te laten stromen terwijl de afsluiter geopend is.

“Sluit daarna de tankafsluiter en vul het systeem net voldoende om de pomp in werking te kunnen stellen”, schrijft de NKC. “Open alle waterkranen en zet daarna pas de waterpomp aan, zodat het systeem op druk komt. Laat flink wat water door de leidingen stromen. Sluit de kranen en controleer of de pomp weer in ruststand komt.”

6. Controleer op lekkages in de gasleiding

Daarnaast adviseert de club om de gasleidingen in je camper voor vertrek te controleren op lekkages. Check direct of je kooktoestel en koelkast naar behoren functioneren.

Met gerust hart op weg na winterstalling

Heb je dit alles gedaan nadat je je camper uit de winterstalling hebt gehaald, dan kun je met een gerust hart op pad.