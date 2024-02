Deel dit: Share App Mail Tweet

Europees Parlement akkoord rijbewijs B: zwaardere busjes en campers

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe richtlijn voor rijbewijzen. Dit betekent dat je in de toekomst een veel zwaardere bedrijfsbusjes en campers met je rijbewijs B mag rijden. Ook heeft het Parlement gestemd over de leeftijd waarop een bestuurder zonder begeleiding mag rijden.

Als je nu rijbewijs B hebt, mag je een auto (en combinatie) van maximaal 3.500 kilogram besturen. Hoe dit exact zit met een aanhanger of caravan, leggen we hier uit. Voor busjes en campers verandert er in de toekomst iets.

Zwaardere bedrijfsbusjes en campers met rijbewijs B

Het akkoord van het Europese Parlement over de nieuwe richtlijn voor rijbewijzen heeft als belangrijkste punt dat je met een B-rijbewijs een elektrisch bestelbusje van 4.250 kilogram mag rijden. Er wordt een speciale uitzondering gemaakt voor elektrische bestelbussen om de overgang naar EV’s voor bedrijven makkelijker te maken. EV’s zijn immers zwaarder dan niet-elektrische voertuigen. Dit zou betekenen dat een bezorgbusje minder pakketjes mag vervoeren als hij elektrisch is.

Ook gaat er wat veranderen op het gebied van campers. Met rijbewijs B mag je nu een 4.250 kilogram zware camper rijden, dit was 3.500 kilogram. In het geval van campers maakt het type aandrijving niet uit. Ook ambulances vallen onder deze categorie.

17 jaar

Verder heeft het Europees Parlement ook ingestemd met het verlagen van de leeftijd waarop je alleen in een auto mag rijden. Tussen de 17 en 18 jaar moet je nu nog met een begeleider naast je rijden. De begeleider moet in het bezit zijn van een begeleiderspas. Dit gaat veranderen. Vanaf 17 jaar mag je, mits in bezit van Rijbewijs B of BE, alleen in een auto rijden.

Het akkoord van het Europees Parlement betekent overigens niet dat de wetten direct ingaan. Na de Europese verkiezingen in juni 2024 gaat een nieuw parlement verder met dit dossier.