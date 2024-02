Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijbewijs B: met deze caravan of aanhanger mag je rijden

Veel automobilisten hebben rijbewijs B, meer is ook niet nodig als je in een gewone personenauto rijdt. Ga je op vakantie met een caravan of wil je soms een flinke aanhanger achter je auto hangen, dan moet je wel opletten dat de combinatie niet te zwaar is.

Ieder jaar gaan er veel Nederlanders op vakantie met een te zwaar beladen camper of caravan. Naast dat je hiervoor een boete kan krijgen, kan overbelading ook gevaarlijk zijn. Daarbij keren sommige verzekeringsmaatschappijen niet uit in geval van schade.

Aanhanger met rijbewijs B

Maar hoe zwaar mag een aanhanger of caravan zijn als je rijbewijs B hebt? Op deze vraag zijn twee antwoorden van toepassing.

We beginnen bij de kleine aanhanger met de witte kentekenplaat. Deze aanhanger mag maximaal 750 kilogram wegen. Dit gewicht is inclusief belading. Een kleine open aanhanger weegt al gauw tussen de 150 en 200 kilogram, al verschilt dit natuurlijk erg per exemplaar.

Met een rijbewijs B mag je ook zwaardere aanhangers trekken. Deze hebben net als een caravan een eigen kenteken. In dit geval moet je niet alleen het gewicht van de aanhanger en de belading weten, maar ook van de auto (inclusief belading).

Praktijkvoorbeeld caravan en auto

Het totale gewicht van de auto en caravan of aanhanger (beide inclusief belading) mag niet boven de 3.500 kilogram uitkomen als je rijbewijs B hebt. We nemen als voorbeeld een Hobby Maxia 585 UL met een gewicht van 1.516 kilogram en een Volkswagen Passat GTE (2015) van 1.735 kilogram (rijklaar, dus inclusief bestuurder en 90 procent volle brandstoftank). Dit komt uit op een totaalgewicht van 3251 kilogram. In dit geval mag je nog maar 249 kilogram aan spullen en passagiers meenemen in je auto en caravan.

Kortom, ga je drie weken op vakantie met het hele gezin en deze combinatie. Dan moet je rijbewijs B+ halen. Je mag dan een combinatie van 4.250 kilogram besturen. Met het BE-rijbewijs mag je nog meer trekken, enkel de aanhanger mag dan 3.500 kilogram wegen. Let wel, blijf altijd onder het maximale toegestane gewicht van de auto, aanhanger of caravan