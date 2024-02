Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van het Jaar: dit zijn de 7 titelkandidaten van 2024

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De ‘Auto van het Jaar 2024’ reed al rond tijdens de beslissende groepstest in Mortefontaine. Maar welke van de zeven Car of the Year-finalisten gaat het worden?

Iets ten noorden van Parijs komen de 59 juryleden uit 22 landen elk jaar bijeen om uit de zeven finalisten de definitieve rangorde te bepalen. De drie Nederlandse juryleden zijn Frank Buma (ANWB), de Jaco Bijlsma (Autovisie) en Peter Hilhorst (De Telegraaf/Autovisie).

Auto van het Jaar 2024

De spanning stijgt in de aanloop naar de definitieve bekendmaking op maandag 26 februari om 8.00 uur, omdat de titel een uitstekende graadmeter is voor het uiteindelijke (verkoop)succes van een nieuwe auto. Wordt het weer een elektrische auto? Wint een Chinees voor het eerst de titel? Of is het toch een traditionele Europeaan? Een Zweed met sterk Oosters accent? Of blijkt louter hybride aandrijflijnen de sleutel tot succes? We noemen de sterke en de zwakke punten van de zeven finalisten.

De zeven titelkandidaten van 2024

1. BMW 5 serie

Leverbaar met een breed aanbod aan aandrijflijnen, waardoor hij op elke markt kan scoren. Verfijnde elektrische i5-uitvoeringen met goede praktijkactieradius. Comfortabel interieur met hoge bouwkwaliteit. De bediening vraagt enige oefening. Lekkere besturing, waarin de authentieke BMW-genen zijn te herkennen.

Het onderstel is in de basis op comfort afgestemd, maar met de juiste onderstelopties een overtuigende sportsedan. Met een bijbehorende, stevige prijs. Geen winnaar van de titel, maar hij zal veel punten sprokkelen.

2. BYD Seal

Veel value for money. Grote batterij en flinke range ook in de praktijk. Ruim interieur, mooie materialen en redelijk goede user experience. Laadprestaties minder indrukwekkend door grillige laadcyclus en geen pre-conditioning van de batterij om in koude condities de opgegeven waarden te halen. Stuurt en rijdt comfortabel.

De 4WD-versie versie is niets een heel duurder dan de achterwielaandrijver, maar rijdt een stuk beter. De RWD-versie is onderdempt en daardoor onnodig veel koetsbewegingen. Onrustig ook tijdens hogere bochtsnelheden. Goede nieuwkomer in zijn klasse en een gevaarlijke outsider voor het podium.

3. Kia EV9

Grote auto en een groot designstatement van Kia. Een stevige prijs ook voor een Kia. Heeft geen slimme ondersteltechniek als luchtvering, actieve rolstabilisatie of vierwielsturing. Dat zou in deze klasse, en gezien zijn omvang en gewicht van waarde kunnen zijn. Desondanks een comfortbel onderstel, een goede handling en een afgewogen besturing. Zeer ruim en comfortabel interieur met prima stoelen.

Kan plaats bieden aan maximaal zeven personen. Goede 800-volt techniek met snelle laadtijden en een bruikbare range. Voor velen te groot en te duur. Maakt gebruik van EV6-techniek, waarmee Kia in 2022 de titel won. Dat huzarenstuk gaat de EV9 niet herhalen.

4. Peugeot 3008

Peugeot kiest voor een gedeelte platformstrategie, waardoor het een breed palet aan motoren kan aanbieden. Met de 98 kWh-versie is een erg grote range mogelijk. Allround rijgedrag. Mooi interieur met lekkere stoelen. Ondanks zijn grotere buitenmaten minder ruim dan de Renault Scenic. Beperkte hoofdruimte achterin. Bovengemiddeld zwaar voor zijn omvang.

Het multimediasysteem loopt achter bij concurrentie. Geen pre-conditoning accu tot winter 2025. Laadprestaties gemiddeld. We hadden meer verwacht van het nieuwe platform waarmee Stellantis jaren vooruit moet. Desondanks scoren de Franse auto’s altijd goed bij de verkiezing en een toppositie is niet ondenkbaar.

5. Renault Scenic

Comfortabel onderstel met een soepele demping en toch een voldoende strak gecontroleerd weggedrag. De grote wielen laten zich voelen op korte oneffenheden. Prima multimediasysteem door Google-integratie. Scherpe vanafprijzen. Goed totaalpakket, waardoor hij een royale kofferbak kan combineren met veel ruimte in het interieur.

Goede zitpositie voorin en op de achterbank. Compacter dan Peugeot, maar meer binnenruimte. De laadprestaties zijn gemiddeld, pre-conditioning accu is standaard. Als totaalpakket een sterk aanbod en daardoor een kanshebber.

6. Toyota C-HR

De enige finalist die niet als BEV leverbaar is. Daarmee is het een goed alternatief voor markten waar elektrisch rijden nog nauwelijks aan de orde. Uitstekende hybridetechniek, hoge betrouwbaarheid, veel bedieningsgemak door fysieke knoppen en een vlotte verschijning.

Nogal claustrofobisch gevoel achterin. Comfortabel rijgedrag en heel zuinig in de praktijk. Multimedia niet meer dan gemiddeld. Maar te veel een doorontwikkeling van de eerste generatie C-HR om te winnen.

7. Volvo EX30

Biedt een verfijnde mix tussen comfort en dynamiek. Uitstekende demping, waardoor het onderstel soepel oneffenheden verwerkt en toch ook rijplezier weet te bieden. Hij heeft een fijne besturing die direct reageert rond de middenstand. Daardoor voelt de auto wendbaar en laat hij zich makkelijk manoeuvreren.

Goede laadprestaties in de praktijk en bruikbare range. Scherpe vanafprijzen. Matige user experience doordat alle functies zijn ondergebracht in het centrale scherm, waaronder de snelheidsmeter. Geen head-up display leverbaar en erg krap op de achterbank die een heel korte zitting heeft. Voorstoelen ook niet geweldig. Het Volvo-gevoel ontbreekt grotendeels, maar hij is flink gehyped en zeker kansrijk voor de titel.