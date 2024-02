Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betaalbare en betrouwbare occasion kan je een flinke caravan tekken

De zomervakantie is nog ver weg, maar plannen is ook leuk. Voor je gezin heb je een knaap van een caravan en dus heb je behoefte aan de auto die ‘m gemakkelijk kan trekken. Voor de rest van het jaar moet je er natuurlijk ook mee de weg op en je budget is 20.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare caravantrekker voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke tweedehands auto voor maximaal 20.000 euro waarmee je een flinke caravan kan trekken. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Volvo V70 niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Volvo V70 (2007 – 2018)

Een V70 mogen we gerust betitelen als een èchte Volvo. Dit is waarmee het merk zijn reputatie heeft gevestigd: robuuste, doordachte en praktische auto’s. Ze lijken puur gemaakt voor het gemak van de inzittenden, maar zijn tegelijk ook een statement, een naam die ergens voor staat. Neem deze V70, die zit vóór en achterin fantastisch en biedt liefst 575 liter bagageruimte! Een V70 is zo tegelijk werkpaard en luxepaard. Een heerlijke occasion!

Hij is op de weg stil en comfortabel, waarbij de verfijnde zestraps automaat ook meehelpt. Een T5 benzineversie mag geremd 1.800 kg trekken. Er is véél occasionaanbod, we zouden hier kiezen voor de zwarte 2.0 T5 ‘Momentum’ (2014, 112.000 km) die voor 19.950 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Dieren.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Een Volvo die begint te fluiten onder de motorkap heeft een mankementje aan de carterventilatie. Even de oliepeilstok omhoog en het is weg, in de garage moet dit wel gemaakt worden. Een motor die ineens afslaat, kan komen door vervuiling in het gasklephuis, feitelijk een kleinigheidje. Dat geldt ook voor een automaat die vast blijft zitten in de P-stand, wel heel onhandig.

Kleine storingen, zoals een tikkend gasklephuis, worden veroorzaakt door een kapotte zekering. Bijzonder is een kapot remlichtrelais, waardoor alleen het derde remlicht nog brandt. Inderdaad: een kleinigheidje!